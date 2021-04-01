Синоптики розповіли, якою буде погода в квітні

Кількість опадів у квітні буде в межах середніх багаторічних значень

Погода в Україні у квітні 2021 року буде приблизно такою ж, як і в попередні роки – у межах середніх багаторічних значень. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, середня місячна температура квітня передбачається на рівні 8-11° тепла, у горах 5-6° тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

Кількість опадів також буде в межах середніх багаторічних значень, зауважують синоптики. Так, їхня місячна кількість очікується на рівні 30–57 мм, у Карпатах 62–88 мм.

За прогнозами сайтів погоди, перша половина квітня буде теплою, але потім погода буде досить мінливою – похолодання будуть чергуватися з потепліннями, а в період похолодань вночі слід очікувати навіть заморозків.

У четвер, 1 квітня, в Україні місцями можливий дощ і туман, середня температура вдень становитиме 11-19° тепла.

Синоптики також попередили, що у зв’язку з відлигою, на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, яким буде квітень в Україні. За її словами, до 10-квітня може бути похолодання, аж до заморозків в повітрі.

Погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.