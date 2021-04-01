Синоптики попередили про різку зміну погоди та сніг

Початок квітня буде досить мінливим через зимові каверзи

Нестійка цьогорічна весна дарує нам нестійкі синоптичні процеси. Про це на сторінці Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

«До нас йдуть снігопади та різке зниження температури повітря!» – написала вона.

За словами фахівця, сьогодні практично в усіх областях України очікується розкішна температура повітря, до +14+20 градусів, завтра ситуація кардинально зміниться.

До нас йде потужний холодний атмосферний фронт із півночі Європи.

І саме за ним поширюватиметься холодне повітря.

А там, де фронт, там і опади.

Тому 2-го квітня у більшості областей України в зв'язку з переміщенням холодного фронту та обвалу арктичного повітря очікуються мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини та снігові замети.

У південній частині сніг перемішуватиметься із дощем, що провокуватиме обледеніння.

«Температура повітря найближчої ночі різко знизиться до 1-7 градусів морозу.

Вдень у п'ятницю стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 4 градусів морозу до 1 тепла», – уточнила Наталія Діденко.

За її словами, суттєво ускладниться ситуація на дорогах.

Киян також не омине негода. Адже фронт перетинатиме столицю якраз вночі та завтра вранці – у ці години в столиці випадатиме сніг та мокрий сніг, можливі хуртовини, налипання мокрого снігу!

Вдень опади послабнуть, проте температура повітря 2-го квітня у Києві знизиться до 2-5 градусів морозу.

«Така різка зміна погоди може позначитися на всіх аспектах – індивідуально фізичних, економічних, психологічних», – резюмувала Наталія Діденко.

Додамо, що погода в Україні у квітні 2021 року буде приблизно такою ж, як і в попередні роки – у межах середніх багаторічних значень.

Так, середня місячна температура квітня передбачається на рівні 8-11° тепла, у горах 5-6° тепла, що близько до середніх багаторічних значень.