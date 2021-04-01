Синоптики попередили про сходження лавин у Карпатах

На горі Піп Іван Чорногірський зберігається ясна погода, температура повітря 0°

Сьогодні, 1 квітня, у Карпатах триває відлига. На високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, на горі Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря 0°, вітер північний 9 м/с.

Тим часом, у Закарпатській області розцвіли весняні крокуси. Поляна, усіяна фіолетовими квітами, знаходиться в селі Колочава.

Зазначимо, що в Україні перші крокуси помітили на Закарпатті ще на початку березня.

Крокус (також відомий як шафран) – багаторічна рослина, яка може цвісти навесні або восени, залежно від виду. Висушені рильця одного з видів квіток використовуються в кулінарії як пряність.

Додамо, що погода в Україні у квітні 2021 року буде приблизно такою ж, як і в попередні роки – у межах середніх багаторічних значень.

Так, середня місячна температура квітня передбачається на рівні 8-11° тепла, у горах 5-6° тепла, що близько до середніх багаторічних значень.



