Гуманітарні коридори на 4 квітня: список маршрутів
Сім автобусів для евакуації маріупольців стоять у Мангуші. Також направляются додаткові автобуси із Запоріжжя
Міністерка реінтеграції Верещук повідомила про гуманітарні коридори, які мають запрацювати 4 квітня:
- З Маріуполя до Запоріжжя. З Запоріжжя виїхали евакуаційні автобуси, маршрут працюватиме і для приватного транспорту. Автобуси з делегацією Червоного хреста продовжать рух до Маріуполя з Мангуша.
- З Сєвєродонецька, Попасної, Лисичанська, Рубіжного, Нижнього на Луганщині.
Станом на ранок 4 квітня 2022 року більше 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 161 дитина загинула та 264 дітей були поранені.