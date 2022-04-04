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    Події в Україні

    Гуманітарні коридори на 4 квітня: список маршрутів

    Гуманітарні коридори на 4 квітня: список маршрутів

    Сім автобусів для евакуації маріупольців стоять у Мангуші. Також направляются додаткові автобуси із Запоріжжя

    Міністерка реінтеграції Верещук повідомила про гуманітарні коридори, які мають запрацювати 4 квітня:

    • З Маріуполя до Запоріжжя. З Запоріжжя виїхали евакуаційні автобуси, маршрут працюватиме і для приватного транспорту. Автобуси з делегацією Червоного хреста продовжать рух до Маріуполя з Мангуша.
    • З Сєвєродонецька, Попасної, Лисичанська, Рубіжного, Нижнього на Луганщині.

    Станом на ранок 4 квітня 2022 року більше 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 161 дитина загинула та 264 дітей були поранені.

    Теги: росія окупанти війна гуманітарна допомога Україна окупація #stoprussia
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    Гуманітарні коридори на 4 квітня: список маршрутів