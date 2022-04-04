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    Думки вголос

    Різанина в Бучі. Українці вже винесли вирок окупантам

    Жодних виправдань, ні тим паче прощень для вбивць бути не може - Різанина в Бучі. Українці вже винесли вирок окупантам
    Жодних виправдань, ні тим паче прощень для вбивць бути не може
    фото: AFP

    На суд ці нелюди не заслуговують

    «Відправляй хлопців», – сказала Голда Меїр директору «Моссаду», санкціонуючи операцію «Гнів Божий» з ліквідації терористів, які вбили 11 ізраїльських спортсменів у Мюнхені.

    Операція тривала 20 років. Терористи були знайдені в різних кутках світу та знищені. Ні затримань, ні адвокатів, ні судів. Тільки вирок і кара. Саме масове обурення ізраїльських громадян дало Голді Меїр карт-бланш на цю операцію.

    Після різанини цивільного населення в Бучі та інших місцях, яку влаштували російські окупанти, я впевнений, що ми не можемо дозволити собі чекати на Гаагу, вирішення інших процедурних питань і навіть на закінчення війни. Ми мусимо помститися – холодно, прагматично, але жорстоко. Де б у своєму мордорі не ховалися вбивці.

    Суспільство свій вирок уже винесло і готове профінансувати операцію. На суд ці нелюди не заслуговують.

    Час відправляти хлопців.

    Джерело: блог Сергія Іванова

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    Теги: росія окупанти суд війна українці Буча Україна вирок окупація #stoprussia
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    Різанина в Бучі. Українці вже винесли вирок окупантам