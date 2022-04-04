Різанина в Бучі. Українці вже винесли вирок окупантам
На суд ці нелюди не заслуговують
«Відправляй хлопців», – сказала Голда Меїр директору «Моссаду», санкціонуючи операцію «Гнів Божий» з ліквідації терористів, які вбили 11 ізраїльських спортсменів у Мюнхені.
Операція тривала 20 років. Терористи були знайдені в різних кутках світу та знищені. Ні затримань, ні адвокатів, ні судів. Тільки вирок і кара. Саме масове обурення ізраїльських громадян дало Голді Меїр карт-бланш на цю операцію.
Після різанини цивільного населення в Бучі та інших місцях, яку влаштували російські окупанти, я впевнений, що ми не можемо дозволити собі чекати на Гаагу, вирішення інших процедурних питань і навіть на закінчення війни. Ми мусимо помститися – холодно, прагматично, але жорстоко. Де б у своєму мордорі не ховалися вбивці.
Суспільство свій вирок уже винесло і готове профінансувати операцію. На суд ці нелюди не заслуговують.
Час відправляти хлопців.
Джерело: блог Сергія Іванова