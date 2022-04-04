Різанина в Бучі. Українці вже винесли вирок окупантам

Жодних виправдань, ні тим паче прощень для вбивць бути не може

Жодних виправдань, ні тим паче прощень для вбивць бути не може

На суд ці нелюди не заслуговують

«Відправляй хлопців», – сказала Голда Меїр директору «Моссаду», санкціонуючи операцію «Гнів Божий» з ліквідації терористів, які вбили 11 ізраїльських спортсменів у Мюнхені.

Операція тривала 20 років. Терористи були знайдені в різних кутках світу та знищені. Ні затримань, ні адвокатів, ні судів. Тільки вирок і кара. Саме масове обурення ізраїльських громадян дало Голді Меїр карт-бланш на цю операцію.

Після різанини цивільного населення в Бучі та інших місцях, яку влаштували російські окупанти, я впевнений, що ми не можемо дозволити собі чекати на Гаагу, вирішення інших процедурних питань і навіть на закінчення війни. Ми мусимо помститися – холодно, прагматично, але жорстоко. Де б у своєму мордорі не ховалися вбивці.

Суспільство свій вирок уже винесло і готове профінансувати операцію. На суд ці нелюди не заслуговують.

Час відправляти хлопців.

Джерело: блог Сергія Іванова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.