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    Події в Україні

    Росіяни обстріляли села на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей

    Під час обстрілу люди не постраждали&nbsp; - Росіяни обстріляли села на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей
    Під час обстрілу люди не постраждали 
    фото: t.me/mykola_lukashuk

    Ситуація в Дніпропетровській області наразі повністю контролюється Збройними силами

    Російські загарбники атакували декілька сіл на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

    «Вночі вороги обстріляли кілька сіл на кордоні з Херсонщиною. Ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.

    За словами очільника обладміністрації, ситуація в Дніпропетровській області наразі повністю контролюється Збройними силами. Російських військ в регіоні немає.

    2 квітня над Дніпропетровщиною збили чотири ворожих ракети та безпілотник.

    Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти також завдали ракетних ударів по місту Миколаїв.

    Також на Луганщині рашисти обстріляли волонтерів, які роздавали гуманітарну допомогу.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Херсонщина Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Росіяни обстріляли села на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей