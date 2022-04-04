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    В Україні від початку війни загинула 161 дитина

    За офіційними даними найбільше дітей постраждало у Київській області&nbsp; - В Україні від початку війни загинула 161 дитина
    За офіційними даними найбільше дітей постраждало у Київській області 
    фото: Nastyaofly/Depositphotos

    Зросла кількість поранених дітей – їх вже 264

    Станом на ранок 4 квітня 2022 року більше 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 161 дитина загинула та 264 дітей були поранені. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    «Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей», – розповіли у генпрокурорки.

    Наразі за офіційно встановленими даними найбільше постраждало дітей у Київській – 75, Донецькій – 78, Харківській – 59, Чернігівській – 49, Миколаївський – 34, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

    Також повідомляється, що 2 квітня поранено дев’ятирічну дитину під час обстрілів російськими окупантами міста Вугледар Донецької області. 3 квітня внаслідок обстрілу м. Миколаєва були поранені 11 людей, одна з яких дитина. Також 3 квітня внаслідок обстрілу м. Харкова поранення отримали троє дітей.

    Через бомбардування та обстріли були пошкоджені 869 закладів освіти. 83 з них зруйновані повністю.

    Нагадаємо, що вчора росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти.

    Напередодні СБУ розповіла про звірства окупантів: рашисти стріляють дітям по ногах:

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    Теги: росія окупанти діти війна бомбардування Україна окупація #stoprussia
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    В Україні від початку війни загинула 161 дитина