Харків з 25 травня відновлює роботу метро



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Харківський метрополітен відновить роботу з 25 травня

Метро в Харкові запускають за умови дотримання санітарних норм

В рамках ослаблення карантину в Україні з 25 травня відновлюється робота метро в Харкові. Метрополітен почне працювати з ранку наступного понеділка. Про це у Telegram повідомив мер Харкова Геннадій Кернес.

За словами мера, у зв'язку з ослабленням карантину та на підставі постанови Кабінету міністрів України, харківський метрополітен починає свою роботу о 5:30 ранку 25 травня.

«Нагадую, що карантин не скасовано, а лише ослаблено, і необхідність дотримуватися санітарних норм у громадському транспорті, включаючи метро, - діє і сьогодні», – зазначив Кернес.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати запровадження другого етапу послаблення обмежень із 23 травня. «Але, не всіх. А тих, що критично необхідні місту і бізнесу. Зокрема: відновити роботу наземного громадського транспорту та торгових закладів до 1 тисячі квадратних метрів – з 23 травня. І не відкривати поки дитячі і спортивні майданчики. Метро відкрити, як і планували, 25 травня. Бо в місті відбувається транспортний колапс», – сказав Кличко.