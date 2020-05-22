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    Події в Україні

    Харків з 25 травня відновлює роботу метро

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    <p>Харківський метрополітен відновить роботу з 25 травня</p> - Харків з 25 травня відновлює роботу метро

    Харківський метрополітен відновить роботу з 25 травня

    Метро в Харкові запускають за умови дотримання санітарних норм

    В рамках ослаблення карантину в Україні з 25 травня відновлюється робота метро в Харкові. Метрополітен почне працювати з ранку наступного понеділка. Про це у Telegram повідомив мер Харкова Геннадій Кернес.

    За словами мера, у зв'язку з ослабленням карантину та на підставі постанови Кабінету міністрів України, харківський метрополітен починає свою роботу о 5:30 ранку 25 травня.

    «Нагадую, що карантин не скасовано, а лише ослаблено, і необхідність дотримуватися санітарних норм у громадському транспорті, включаючи метро, - діє і сьогодні»,  – зазначив Кернес.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати запровадження другого етапу послаблення обмежень із 23 травня. «Але, не всіх. А тих, що критично необхідні місту і бізнесу. Зокрема: відновити роботу наземного громадського транспорту та торгових закладів до 1 тисячі квадратних метрів – з 23 травня. І не відкривати поки дитячі і спортивні майданчики. Метро відкрити, як і планували, 25 травня. Бо в місті відбувається транспортний колапс», – сказав Кличко.

     

    Харків метро Геннадій Кернес карантин
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