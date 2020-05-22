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    Відновлення роботи київського метро з 25 травня під питанням - ЗМІ

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    Відновлення роботи київського метро з 25 травня під питанням - ЗМІ

    Кабмін може не дозволити Києву відкрити метро з понеділка

    Роботу метро в Києві можуть не відновити з 25 травня у зв'язку з поганою статистикою захворюваності на Covid-19.

    Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

    «Швидше за все, Кабінет міністрів не дозволить Києву відкрити метро з понеділка через не дуже гарну статистику. На відміну від Харкова і Дніпра, де метро збираються відкрити», - уточнив співрозмовник.

    Нагадаємо, 21 травня мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, що із 23 травня в Києві у звичайному режимі розпочне працювати наземний громадський транспорт, а з 25 травня - метрополітен. 

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також повідомляв, що з 25 травня в Україні відновлять роботу метрополітени. 

    У київському метрополітені повідомили, що після відновлення роботи підземки пасажири користуватимуться виключно електронним квитком.

    Наразі Київ готується до відкриття метро. На станціях там зараз наносять спеціальну розмітку - біля кас, турнікетів, на платформах, щоб нагадувати пасажирам про необхідність дотримуватися дистанції та елементарних правил безпеки.

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    Як повідомлялося, станом на ранок 21 травня, у Києві підтверджено 2475 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 65 осіб. 

    Кабмін Віталій Кличко Київ громадський транспорт метро коронавірус
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