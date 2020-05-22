Кличко просить уряд дозволити Києву послабити обмеження. Але, не всі



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Кличко просить дозвіл відновити роботу наземного громадського транспорту, метро та торгових закладів до 1 тисячі квадратних метрів

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати запровадження другого етапу послаблення обмежень із 23 травня.

Про це він заявив під час онлайн-пресконференції.

«Із 23 травня столиця планувала розпочати наступний етап послаблення обмежень. Підкреслю: із дотриманням усіх норм та регламентів! Сьогодні Міністерство охорони здоров’я заявило, що Київ і ще 11 регіонів не відповідають критеріям послаблення другого етапу обмежень – сказав Кличко. - Підкреслю з трьох критеріїв столиця не відповідає тільки одному. Кількості хворих на 100 тисяч мешканців міста. Визначена норма – 12 хворих. В Києві зараз, за даними за останній тиждень, – 15 хворих на 100 тисяч людей. Щодо інших двох критеріїв претензій немає. Це – заповненість стаціонарів лікарень не більше, як на 50 відсотків ліжок. Та кількість проведених тестів ПЛР на 100 тисяч населення. В столиці цей показник втричі вищий визначеної норми. Потрібно 12 тестів, а у нас 44. Перший показник, по кількості хворих, у місті зумовлений спалахом тиждень тому у Дарницькому дитячому інтернаті для дівчат».

Мер додав, що за останніх 6 днів захворюваність у столиці була в межах визначеної урядом норми.

«Тому я звертаюся до уряду з наступним. Дозволити Києву розпочати другий етап послаблень. Але, не всіх. А тих, що критично необхідні місту і бізнесу. Зокрема: відновити роботу наземного громадського транспорту та торгових закладів до 1 тисячі квадратних метрів – з 23 травня. І не відкривати поки дитячі і спортивні майданчики. Метро відкрити, як і планували, 25 травня. Бо в місті відбувається транспортний колапс», - наголосив мер столиці.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 47 осіб.

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21 травня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції повідомив про наступний етап послаблення обмежень у столиці.

Але, як свідчать дані МОЗ, Київ та столична область не готові перейти до другого етапу виходу з карантину.