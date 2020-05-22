  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кличко просить уряд дозволити Києву послабити обмеження. Але, не всі

    • Розсилка
    Кличко просить уряд дозволити Києву послабити обмеження. Але, не всі

    Кличко просить дозвіл відновити роботу наземного громадського транспорту, метро та торгових закладів до 1 тисячі квадратних метрів

    Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати запровадження другого етапу послаблення обмежень із 23 травня.

    Про це він заявив під час онлайн-пресконференції.

    «Із 23 травня столиця планувала розпочати наступний етап послаблення обмежень. Підкреслю: із дотриманням усіх норм та регламентів! Сьогодні Міністерство охорони здоров’я заявило, що Київ і ще 11 регіонів не відповідають критеріям послаблення другого етапу обмежень – сказав Кличко. - Підкреслю з трьох критеріїв столиця не відповідає тільки одному. Кількості хворих на 100 тисяч мешканців міста. Визначена норма – 12 хворих. В Києві зараз, за даними за останній тиждень, – 15 хворих на 100 тисяч людей. Щодо інших двох критеріїв претензій немає. Це – заповненість стаціонарів лікарень не більше, як на 50 відсотків ліжок. Та кількість проведених тестів ПЛР на 100 тисяч населення. В столиці цей показник втричі вищий визначеної норми. Потрібно 12 тестів, а у нас 44. Перший показник, по кількості хворих, у місті зумовлений спалахом тиждень тому у Дарницькому дитячому інтернаті для дівчат».

    Мер додав, що за останніх 6 днів захворюваність у столиці була в межах визначеної урядом норми.

    «Тому я звертаюся до уряду з наступним. Дозволити Києву розпочати другий етап послаблень. Але, не всіх. А тих, що критично необхідні місту і бізнесу. Зокрема: відновити роботу наземного громадського транспорту та торгових закладів до 1 тисячі квадратних метрів – з 23 травня. І не відкривати поки дитячі і спортивні майданчики. Метро відкрити, як і планували, 25 травня. Бо в місті відбувається транспортний колапс», - наголосив мер столиці. 

    Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 47 осіб. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    21 травня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції повідомив про наступний етап послаблення обмежень у столиці.

    Але, як свідчать дані МОЗ, Київ та столична область не готові перейти до другого етапу виходу з карантину.

    Віталій Кличко Київ метро мер карантин столиця коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ