Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генпрокурор оприлюднив результати аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Генпрокурор оприлюднив результати аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу
Генпрокурор наголосив на важливості прозорого та відкритого механізму роботи й комунікації
фото: Facebook/Руслан Кравченко

Генпрокурор оголосив результати аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу: Виявлено понад 20 тисяч справ

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко оприлюднив результати кількісного аудиту кримінальних проваджень, які прямо чи опосередковано стосуються суб'єктів господарювання. За його словами, реальна кількість таких справ значно перевищує раніше оприлюднені дані, становлячи понад 20 тис проваджень, що підлягають перевірці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Руслана Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що попередні дані дашборду показували лише 6249 кримінальних проваджень щодо суб'єктів господарювання, тоді як аудит виявив у рази більше справ. Усі ці понад 20 тис проваджень будуть перевірені, і їхня подальша доля визначиться одним із трьох шляхів.

Перший шлях: Провадження, які роками не розслідувалися і не містять об'єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину, будуть неодмінно закриті в розумні строки за статтею 284 КПК України.

Другий шлях: У кримінальних провадженнях, де ще не зібрано достатніх доказів для прийняття законного рішення, будуть призначені необхідні експертизи для встановлення істини. Результати цих експертиз і визначать долю проваджень. Водночас, Генпрокурор запевнив, що законний бізнес буде позбавлений неправомірного тиску та втручання у його господарську діяльність. Будуть зупинені численні безпідставні обшуки, виклики на допити для нібито встановлення обставин, які вже були встановлені. Кожна експертиза, надана стороною захисту, буде ретельно досліджена та перевірена.

Він також звернувся до бізнесу із закликом вести відкриту комунікацію з правоохоронними органами та надавати свої докази, які «неодмінно будуть враховані». Якщо експертизи не підтвердять наявність обставин, що перевіряються, провадження будуть закриті, а бізнес «працюватиме з чистою совістю». У разі підтвердження позиції слідства, розслідування буде закінчено, а справа передана до суду.

Третій шлях: Кримінальні провадження, у яких вже є висновки експертиз або особам повідомлено про підозру з обґрунтованими доказами, будуть передані до суду.

Генпрокурор наголосив на важливості прозорого та відкритого механізму роботи й комунікації. Він зазначив, що у разі недовіри або сумнівів щодо проведених експертиз, які підтвердили позицію слідства або прокурора, «змагальність сторін у кримінальному процесі гарантована законодавством». Проте він підкреслив, що «слідство – не змагання експертиз», і хоча експертизи відіграють вагому роль, вони не є виключною підставою. Ключовими є «законність, якість і кількість зібраних доказів у процесі досудового слідства».

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко 24 червня призначив трьох нових заступників – Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора, передає «Главком».

Рада прокурорів під час засідання рекомендувала призначити на посади заступників Крима, Вдовиченко та Лещенка. Руслан Кравченко погодився з цим рішенням та підписав відповідні накази. «За кожним із заступників закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть», – йдеться в заяві генпрокуратури.

Читайте також:

Теги: Генпрокурор Україна бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Генпрокурор оприлюднив результати аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу
Генпрокурор оприлюднив результати аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу
Умань попрощалася з командиром 110-ї ОМБр Захаревичем (фото)
Умань попрощалася з командиром 110-ї ОМБр Захаревичем (фото)
Ліквідація «ексмера» Луганська Пілавова: СБУ розкрила нові подробиці
Ліквідація «ексмера» Луганська Пілавова: СБУ розкрила нові подробиці
На Миколаївщині начальник штабу «нарахував» 8 млн грн «бойових» – ДБР
На Миколаївщині начальник штабу «нарахував» 8 млн грн «бойових» – ДБР
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»
У Луганську підірвано «ексмера» окупованого міста Пілавова
У Луганську підірвано «ексмера» окупованого міста Пілавова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
22K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
16K
З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира
11K
«Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія
6901
Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua