Генпрокурор оприлюднив результати аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу

Генпрокурор оголосив результати аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу: Виявлено понад 20 тисяч справ

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко оприлюднив результати кількісного аудиту кримінальних проваджень, які прямо чи опосередковано стосуються суб'єктів господарювання. За його словами, реальна кількість таких справ значно перевищує раніше оприлюднені дані, становлячи понад 20 тис проваджень, що підлягають перевірці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Руслана Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що попередні дані дашборду показували лише 6249 кримінальних проваджень щодо суб'єктів господарювання, тоді як аудит виявив у рази більше справ. Усі ці понад 20 тис проваджень будуть перевірені, і їхня подальша доля визначиться одним із трьох шляхів.

Перший шлях: Провадження, які роками не розслідувалися і не містять об'єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину, будуть неодмінно закриті в розумні строки за статтею 284 КПК України.

Другий шлях: У кримінальних провадженнях, де ще не зібрано достатніх доказів для прийняття законного рішення, будуть призначені необхідні експертизи для встановлення істини. Результати цих експертиз і визначать долю проваджень. Водночас, Генпрокурор запевнив, що законний бізнес буде позбавлений неправомірного тиску та втручання у його господарську діяльність. Будуть зупинені численні безпідставні обшуки, виклики на допити для нібито встановлення обставин, які вже були встановлені. Кожна експертиза, надана стороною захисту, буде ретельно досліджена та перевірена.

Він також звернувся до бізнесу із закликом вести відкриту комунікацію з правоохоронними органами та надавати свої докази, які «неодмінно будуть враховані». Якщо експертизи не підтвердять наявність обставин, що перевіряються, провадження будуть закриті, а бізнес «працюватиме з чистою совістю». У разі підтвердження позиції слідства, розслідування буде закінчено, а справа передана до суду.

Третій шлях: Кримінальні провадження, у яких вже є висновки експертиз або особам повідомлено про підозру з обґрунтованими доказами, будуть передані до суду.

Генпрокурор наголосив на важливості прозорого та відкритого механізму роботи й комунікації. Він зазначив, що у разі недовіри або сумнівів щодо проведених експертиз, які підтвердили позицію слідства або прокурора, «змагальність сторін у кримінальному процесі гарантована законодавством». Проте він підкреслив, що «слідство – не змагання експертиз», і хоча експертизи відіграють вагому роль, вони не є виключною підставою. Ключовими є «законність, якість і кількість зібраних доказів у процесі досудового слідства».

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко 24 червня призначив трьох нових заступників – Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора, передає «Главком».

Рада прокурорів під час засідання рекомендувала призначити на посади заступників Крима, Вдовиченко та Лещенка. Руслан Кравченко погодився з цим рішенням та підписав відповідні накази. «За кожним із заступників закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть», – йдеться в заяві генпрокуратури.