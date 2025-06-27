Офіс генпрокурора шукає нового керівника управління внутрішньої безпеки

Джерела назвали першого кандидата

Після призначення на посаду генерального прокурора Руслан Кравченко одразу здійснив першочергові кадрові перестановки. Він призначив трьох нових заступників та вже підписав накази про розподіл повноважень між усіма своїми шістьма заступниками. Наступний крок – зміна керівництва Генеральної інспекції Офісу генпрокурора та пошук очільника Управління внутрішньої безпеки. За даними джерел, на цю посаду претендують одразу кілька потенційних кандидатів. Серед них називається і колишній митник Володимир Малюга.

Останній очолював свого часу підрозділ внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби та був звільнений на тлі одразу двох скандалів: втеча за кордон українського олігарха Ігоря Боголюбова і схеми з переправи ухилянтів за кордон. Правоохоронці, зокрема, тоді (провадження № 42024022420000104), вручили підозру підлеглому та наближену до Малюги – підполковнику Непрелюку Ю.А., що керував групою внутрішньої безпеки відділу внутрішньої та власної безпеки по 24 прикордонному загону головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Південь» Управління внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України.

До того, як потрапити в ДПСУ, Малюга керував внутрішньою безпекою на митниці часів Вʼячеслава Демченка. Там його карʼєра завершилася звільненням через звинувачення всього тогочасного керівництва митниці в експорті «чорного» зерна. Після висновків ТСК Верховної Ради про причетність до «чорних» схем керівництва податківців, митників та БЕБівців, Демченко зі своїми заступниками пішов у відставку, а Малюга – на лікарняний, Та зовсім згодом його теж звільнили, на це звертало увагу видання «Цензор».

«Працівники митниці не змогли пояснити ані чому вони не реагували на повідомлення податківців, щодо ризикованих компаній, ані чому вибірково застосовували контроль, ані чому на оформлення поставок саме від ризикованих компаній вдавалося митникам найшвидше», – йшлося у висновках ТСК.

Станом на зараз офіційного підтвердження щодо призначення в Офісу генпрокурора немає.