Скільки окупантів засуджено за страту полонених захисників: дані Генпрокуратури

За фактами вбивств військовополонених українців розпочато 77 кримінальних проваджень

За час повномасштабної війни прокурори задокументували вбивство 273 українських військовополонених. Попри десятки відкритих кримінальних справ, засуджено лише двох окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора у відповіді на інформаційний запит Liga.net.

За фактами вбивств розпочато 77 кримінальних проваджень. Водночас засуджено лише двох осіб, щодо одного окупанта суди досі тривають.

Генпрокуратура зазначає, що за останні шість місяців – з січня до червня 2025-го – до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 22 вбивства 56 українських військовополонених. «Таким чином, це підтверджує, як вчинення злочинів зазначеної категорії за останній період, так і систематичне їх вчинення протягом всього періоду повномасштабного вторгнення», – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України зафіксувало понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян. Ці злочини – не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва РФ. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року Незалежна міжнародна комісія ООН зафіксувала зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон.

Раніше CNN отримав перехопленням переговорів росіян, які фіксують страту українських військовополонених. Російський командир шість разів віддавав накази про вбивства.

До слова, після повномасштабного вторгнення співробітники Федеральної служби з виконання покарань РФ отримали вказівку бути жорстокими до українських полонених і застосовувати до них насильство. Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та у РФ.