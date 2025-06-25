Кравченко призначив нових заступників

Генпрокурор погодився з рекомендаціями Ради прокурорів

Генеральний прокурор Руслан Кравченко 24 червня призначив трьох нових заступників – Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора, передає «Главком».

Рада прокурорів під час засідання рекомендувала призначити на посади заступників Крима, Вдовиченко та Лещенка. Руслан Кравченко погодився з цим рішенням та підписав відповідні накази. «За кожним із заступників закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть», – йдеться в заяві генпрокуратури.

До призначення Максим Крим очолював Київську обласну прокуратуру, Марія Вдовиченко виконувала обов’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював у Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

Усі троє сьогодні, 25 червня, розпочали виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, 17 червня Верховна Рада України підтримала подання президента щодо призначення нового генерального прокурора, ухваливши відповідне рішення 273 голосами народних депутатів. Згодом Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Це рішення стало кульмінацією місяців невизначеності після звільнення попереднього Генпрокурора Андрія Костіна у жовтні 2024 року.

Також «Главком» повідомляв, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко ухвалив рішення скасувати чинне положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву органів прокуратури. Він пояснив своє рішення низкою недоліків та неефективністю пілотного проєкту та анонсував оновлення керівної команди прокуратури та посилення роботи у пріоритетних напрямах, зокрема – захисту прав військових і розслідування злочинів під час війни.