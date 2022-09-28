Геть з влади: рашист закликав усунути Путіна після оголошеної мобілізації (аудіо)

Окупант написав рапорт на звільнення, але через оголошену Путіним мобілізацію побоюється, що його не відпустять

Російський окупант у розмові зі своєю матір'ю заявив, що час знімати у російського диктатора Володимира Путіна з посади. Перехоплення розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Мати окупанта розповідає про ситуацію з мобілізацією в Росії. Вона здивована, що того ж дня, коли Путін підписав наказ, почали розносити повістки. «У них все було заготовлено заздалегідь», – обурюється жінка.

Вона також обурена тим, що мобілізаційні пункти всюди – навіть на вокзалах.

Увага! Присутня ненормативна лексика.

Сам син хоче написати рапорт на звільнення, але через оголошену Путіним мобілізацію він побоюється, що його не відпустять. «Треба знімати цього президента з влади. Ця війна нікому не потрібна. Мені ні холодно, ні жарко від цієї України», – каже окупант.

Нагадаємо, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.