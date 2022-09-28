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До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
До загарбницьких військ прибуло поповнення
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 28 вересня

Триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 28 вересня.

Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За минулу добу противник завдав 10 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 105 обстрілів з РСЗВ. Російські окупанти б’ють і по цивільних об’єктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Зокрема, Харків, Слов’янськ, Краматорськ, Миколаїв, Авдіївка та Мар’їнка.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів та артилерії різних типів:

  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка;
  • на Краматорському напрямку – Рідкодуб, Катеринівка і Старий Караван;
  • на Бахмутському напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка та Роздолівка;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка та Парасковіївка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них – Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське;
  • на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали більш як 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 25 вильотів БпЛА.

Мобілізаційні заходи окупантів

В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво РФ одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої самомобілізації. До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини.

Наші перемоги

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

Авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, трьох опорних пунктів та семи позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, шість БпЛА та керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, чотири склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод «Житель». Загальні втрати наразі уточнюються.

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