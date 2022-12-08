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Глава Авдіївки пояснив, чому росіяни не можуть взяти місто

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Глава Авдіївки пояснив, чому росіяни не можуть взяти місто
фото ілюстративне

Останній чотири місяці окупанти намагаються хоч якось оточити Авдіївку

Авдіївка на Донеччині стала для росіян непрохідним місцем. Про це заявив глава Авдіївки Віталій Барабаш в інтерв’ю «Главкому».

«За майже вісім років періоду до повномасштабної війни Авдіївка «будувалася». Впродовж кожної ротації кожна нова бригада, яка заходила на позиції, щось нове додавала свого, якісь укріплення зводила. Саме «промка» тому і стала для росіян таким непрохідним, дуже потужним місцем», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що з початком повномасштабного вторгнення в Авдіївці стояла 25-та окрема повітрянодесантна бригада ЗСУ, яка була там вже не перший раз. Вони знали місцевість і дуже багато було з їхнього боку зроблено на упередження.

«На Бахмут, де було зведено багато наших укріплень, вони намагалися іти у лобову. Щодо Авдіївки, якщо ми говоримо конкретно про промисловий район, жодного його метру за всі дев'ять місяців війни вони не пройшли. Тому тут тактика трошки інша, вони намагаються зайти до міста з півночі і півдня. Відбуваються атаки і на промку, у лобову, але зараз вже дуже рідко», – зазначив Барабаш.

Голова Авдіївки зазначив, що останній чотири місяці окупанти намагаються хоч якось оточити місто і докладають до цього максимальних зусиль.

Нагадаємо, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

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Теги: Донеччина війна росія окупанти Україна

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