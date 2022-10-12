Обстріл ринку в Авдіївці: вже відомо про 12 поранених (фото)

Окупанти з «Градів» обстріляли ринок в Авдіївці

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу ринку у Авдіївці загинули семеро людей, ще 12 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, зранку 12 жовтня 2022 року окупаційні війська РФ з ракетних систем залпового вогню «Град» здійснили обстріл м. Авдіївка Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що снаряди влучили у місцевий ринок. В результаті обстрілу загинули семеро місцевих мешканців – шість жінок та чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали ще 12 мирних громадян. Також пошкоджена інфраструктура ринку, прилеглі будівлі та багатоквартирні будинки.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.