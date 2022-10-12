Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл ринку в Авдіївці: вже відомо про 12 поранених (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл ринку в Авдіївці: вже відомо про 12 поранених (фото)
Пошкоджена інфраструктуру ринку, прилеглі будівлі та багатоквартирні будинки

Окупанти з «Градів» обстріляли ринок в Авдіївці

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу ринку у Авдіївці загинули семеро людей, ще 12 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, зранку 12 жовтня 2022 року окупаційні війська РФ з ракетних систем залпового вогню «Град» здійснили обстріл м. Авдіївка Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що снаряди влучили у місцевий ринок. В результаті обстрілу загинули семеро місцевих мешканців – шість жінок та чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали ще 12 мирних громадян. Також пошкоджена інфраструктура ринку, прилеглі будівлі та багатоквартирні будинки.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

8 фото
На весь екран

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони. 

Читайте також: Павло Кириленко: Ми контролюємо вже половину Донецької області
Теги: війна росія Україна Донеччина Авдіївка окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Атака дронів: у кількох областях оголошено повітряну тривогу
Атака дронів: у кількох областях оголошено повітряну тривогу
Німеччина передасть Україні реактивні системи та артилерійські установки
Німеччина передасть Україні реактивні системи та артилерійські установки
На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання
На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання
Обстріл ринку в Авдіївці: вже відомо про 12 поранених (фото)
Обстріл ринку в Авдіївці: вже відомо про 12 поранених (фото)
Окупанти примусом та обманом збирають кров жителів Мелітополя
Окупанти примусом та обманом збирають кров жителів Мелітополя
Деокупована Херсонщина: ЗСУ показали знищену ворожу техніку (фото)
Деокупована Херсонщина: ЗСУ показали знищену ворожу техніку (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Вперше Путін програє війну
92K
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
84K
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN
50K
Опоненти Путіна вперше заговорили про його відставку – Politicо
49K
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
31K
Зустріч із Путіним. Кремль відреагував на відмову Байдена 

Новини

Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Сьогодні, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Сьогодні, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту