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Голова поліції Харківщини повідомив, скільки людей зникло за час окупації

Юрій Лящук
glavcom.ua
Голова поліції Харківщини повідомив, скільки людей зникло за час окупації
Слідчі збирають у родичів зниклих безвісти зразки ДНК
фото з відкритих джерел

З 24 лютого на Харківщині було зареєстровано зникнення 1379 осіб

Голова поліції Харківщини Володимир Тимошко в інтерв'ю «Главкому» розповів, скільки людей зникло за час окупації. Слідчі збирають у родичів зниклих безвісти зразки ДНК.

«З 24 лютого було зареєстровано зникнення 1379 осіб. З них 952 – цивільні. З цієї кількості вдалося розшукати 436 осіб, з них 390 – цивільних. На жаль, 44 людини загинули», – заявив голова поліції Харківщини.

Правоохоронні органи реєструють від громадян факти звернення про розшук.

«Ми, поліція, реєструємо сьогодні кожен факт звернення до нас про те, що людина когось розшукує і не може знайти, втратила з кимось зв’язок. Тобто ми реєструємо абсолютно усі випадки. Зараз поліція на деокупованій території виконує не лише властиві їй функції, а й багато інших. Одна з них – допомога людям зв’язатися із зовнішнім світом. Нам відома значна кількість випадків, коли окупанти вивезли на свою територію людей примусово. У тому числі дітей.

Збираємо зразки ДНК у родичів зниклих безвісти, оскільки вони можуть бути серед загиблих. Наприклад, серед похованих в Ізюмі 447 людей, особи там встановлено не у всіх», – сказав Тимошко.

Раніше американський генерал назвав строки завершення деокупації України.

Нагадаємо, раніше начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що на Ізюмщині, у селищі Піски-Радьківські, було виявлено катівню із безліччю страшних речових доказів

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Теги: росія Україна окупація Харківщина війна

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