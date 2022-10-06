Таємниця контейнера з зубами. Що насправді відбувалось у катівні під Ізюмом

Група російських катів справлялася на кілька сіл

Начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що на Ізюмщині, у селищі Піски-Радьківські, було виявлено катівню із безліччю страшних речових доказів. На опублікованих фото – ящик із золотими зубними коронками, мотузки, пошарпаний протигаз. Нагадувало би елемент експозиції з концтабору Освенцим, якби не… фалоімітатор.

Знайдені зуби і коронки з кольорових металів, ймовірно, належали 50 людям Фото: Сергія Болвінова

Про катівню правоохоронцям повідомили місцеві жителі. У підвалі приватного будинку біля приміщення сільської ради справді виявили кімнату тортур. За попередньою інформацією, окупанти зайняли дім проти волі власника, забрали два його автомобілі та «працювали» у захопленому цегляному будинку. У підвалі, розташованому на прибудинковій території, у кімнаті розміром півтора на два метри, вони утримували і катували полонених. Є свідки, які чули, як люди кричать від болю, благають про допомогу, просять вивести у туалет. Іноді після таких криків місцеві чули автоматні черги, після чого ставало дуже тихо.

У катівні правоохоронці знайшли мотузки, які використовували для зв’язування рук і ніг, фалоімітатор, куртки, схожі на форму ЗСУ, чернетки зі свідченнями полонених, марлю, просочену кров’ю, жетони українських військових та протигаз. Проте найбільше поліцію, яка за ці місяці вже надивилася на різне, вразив пластиковий контейнер із коронками і залишками зубів. Ймовірно, вони належали понад 50 людям.

«Для виявлення ДНК-профілю та встановлення, кому належать залишки зубів, їх уже направили на дослідження. Інформація, що ці зуби можуть належати дантисту, у якого їх забрали, перевіряється. Під час досудового розслідування буде також встановлено, були зуби та протези вирвані вже після смерті чи в живих людей, і за яких умов – під час тортур чи під час лікування, – розповідає Сергій Болвінов. – За наявною інформацією, група військових, яка перебувала у цьому будинку, виконувала злочини не лише на території селища, а у прилеглих населених пунктах. Вони затримували людей за порушення комендантської години, називали селян наводчиками та поміщали їх до підвалу, де катували».

Щодо контейнеру із зубами та коронками: журналісти BILD, які побували у селищі, поспілкувалися з місцевим стоматологом Сергієм. Він припускає, що насправді золоті зуби окупанти могли поцупити з його будинку. За словами чоловіка, він – єдиний стоматолог у населеному пункті і такий матеріал накопичувався ним за роки медичної практики. Коли його запитали, чи могли коронки бути від мертвих людей, дантист відповів: «Боже мій, ні! Вони надходять від людей, яких я лікував роками. Я вийняв ці зуби, тому що вони були погані».

На думку сільського дантиста, окупанти могли взяти ці коронки, бо подумали, що вони із золота. А також щоби залякувати своїх полонених, мовляв і їм зараз вириватимуть зуби.

«Мені повідомили сусідні мешканці, нібито росіяни цим налякали людей», – припускає він.

Проте правоохоронці своїх остаточних висновків щодо контейнера і його походження ще не дали.

За словами начальника слідчого управління Нацполіції у Харківській області, це вже 22-га катівня, виявлена на деокупованій території. Майже у кожному населеному пункті окупанти облаштовували кімнату тортур.

Мучили, поки не відключився: свідчення бранця

Найчастіше росіяни катували своїх бранців струмом, били та ґвалтували. Також вони здирали нігті, ламали руки, використовували протигаз для удушення.

Подібні тортури пережив 67-річний пенсіонер, житель Ізюма. Свідчення він надав поліції 4 жовтня.

«Чоловік працював шліфувальником, жив у місті Ізюм. Коли почалася війна, він поїхав з міста, але потім повернувся. Коли по одному з місць дислокації росіян завдали удар, окупанти вирішили, що він є наводчиком і 29 серпня силоміць забрали його з дому. Автомобілем привезли до штабу російської поліції з підвалом-катівнею, а вже наступного дня о восьмій ранку почався допит. Чоловіку зав’язали очі, після чого приставили до голови пістолет і сказали розповісти, кому він передавав координати. Коли ж той сказав, що нікому нічого не передавав, його поставили на коліна і сказали покласти руки на стілець перед собою. Наступної миті його ударили в область передпліччя битою чи трубою. До речі, цей предмет під час огляду відділку слідчі вилучили», – переповідає свідчення потерпілого Сергій Болвінов.

Руки тим ударом пенсіонеру було зламано. Далі його стали бити по тулубу і п’ятах. «Після побиття вони засунули чоловіку під шкіру, в області лопаток, велоспиці, продовжуючи вимагати, щоби він розповів, на кого працює. Потім повалили на землю і стали бити ногами. Від болю чоловік втратив свідомість. За його словами, тортури тривали близько двох годин. Потім його кинули у камеру, він пролежав невідомо скільки. Зараз цей чоловік перебуває у медзакладі у Харкові. Його стан – стабільний», – розповів Болвінов.

Правоохоронець додає: таких історій про тортури – багато. Уже встановлені свідки та потерпілі, які пройшли через ту ж катівню у підвалі.

Від Ізюма до Лимана: рейд групи російських катів

У місцях масових поховань зустрічаються групові захоронення. Зокрема – братська могила українських військових Фото: Олега Синєгубова

Від 7 вересня на деокупованих територіях Харківщини знайшли трупи 534 цивільних, 226 з них – жінки, 260 – чоловіки, стать 13 не встановлена. Також правоохоронці знайшли рештки 29 людей, особи яких ще встановлюються. Ці страшні цифри – з урахуванням масових поховань в Ізюмі, де знайшли 447 тіл. Близько 445 тіл було поховано в окремих могилах. Також правоохоронці знайшли одне масове захоронення українських військових.

На Харківщину направили додаткові групи криміналістів з технікою для проведення розслідування і збору доказів воєнних злочинів Росії. В області працюють і закордонні криміналісти.

«Більше десяти військовослужбовців з Росії і так званий комендант працювали і в інших селах. У селищі Борова також була катівня. Є відомості, що вони ж працювали у Лимані. Достеменної інформації, що це за підрозділ, немає. Але за свідченням людей – кати, які влаштовували тортури, спілкувалися російською мовою», – розповідає Сергій Болвінов.

З допомогою протигазу окупанти катували людей, перекриваючи їм доступ кисню Фото: Сергія Болвінова

Правоохоронцями на деокупованих територіях Харківщили були також знайдені тіла з численними порізами в області паху. Зараз вони отримують багато інформації про факти зґвалтування.

«Вже є відкриті кримінальні провадження за цими свідченнями, але ми розуміємо, що потерпілим дуже важко розповідати про це правоохоронцям. Однак є звернення зґвалтованих жінок, є свідки. Зґвалтування були і в катівнях, де ці жінки перебували, і поза ними. Обсяг роботи великий, тому на Харківщині працюють і слідчі головного управління Нацполіції, і слідчі Харківщини», – додає Болвінов.

Аліна Євич, «Главком»