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Звільнення Криму. Американський генерал назвав строки завершення деокупації

Юрій Лящук
glavcom.ua
Звільнення Криму. Американський генерал назвав строки завершення деокупації
фото з відкритих джерел

Генерал у відставці Бен Ходжес пояснив, як США бачать перемогу України

Американський генерал Бен Ходжес в інтерв'ю «Главкому» розповів, що ЗСУ звільнять окупований Крим до літа 2023 року.

«Я завжди говорив і повторюю: Україна відкине російські війська назад до позиції, яку вони займали до 23 лютого, до кінця року. І більше того, вона звільнить Крим до наступного літа. А загалом перемога України полягатиме у повному відновленні суверенітету над власною територією і повернення одного мільйона українців, яких було викрадено та депортовано до Росії», – сказав Ходжес.

У кінці лютого – початку березня 2014 перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків, скориставшись моментом зміни влади в Україні внаслідок Євромайдану, окупували Кримський півострів. Також було створено збройне формування з російських «козаків», яке називало себе «самооборона Криму».

16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової окупації Криму.

Раніше Кирило Буданов розповів, коли закінчиться війна в Україні.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля

Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

 
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Теги: росія Україна США війна Крим

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