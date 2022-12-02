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Головне за ніч: Байден назвав умову для розмови із Путіним, удар по Харківщині та Запоріжжю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: Байден назвав умову для розмови із Путіним, удар по Харківщині та Запоріжжю
Путін повинен закінчити війну в Україні
фото з відкритих джерел

Переговори з Путіним можливі лише у випадку, якщо союзники щодо НАТО схвалять таку ініціативу

«Главком» зібрав головні новини ночі 2 грудня. Президент США Джо Байден вважає реальними переговори з Володимиром Путіним, а також перспективи окупантів біля Бахмута.

Які пріоритети Росії у війні проти України

Головне за ніч: Байден назвав умову для розмови із Путіним, удар по Харківщині та Запоріжжю фото 1

Російські окупаційні війська на сході України зосереджують свої зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському й авдіївському напрямках, а на куп'янському, лиманському, новопавлівському та оріхівському – ведуть активну оборону на захоплених рубежах. Таку заяву зробив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Пріоритетом Російської Федерації залишається утримання позицій у Донецькій і Луганській областях, а також сухопутного коридору до тимчасово окупованої території автономної республіки Крим», – сказав Громов.

Байден може розпочати переговори з Путіним

Головне за ніч: Байден назвав умову для розмови із Путіним, удар по Харківщині та Запоріжжю фото 2

Президент США Джо Байден вважає реальними переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України.

«Я готовий поговорити з Путіним, якщо справді в ньому є зацікавленість – він шукає спосіб закінчити війну. Поки він цього не зробив», – зазначив лідер США.

Байден також додав, що його переговори з Путіним можливі лише у випадку, якщо союзники щодо НАТО схвалять таку ініціативу.

 Президент підкреслив, що російський диктатор «прорахувався по всіх пунктах», і думку про його перемогу над Україною навіть «неможливо уявити».

Окупанти обстріляли Харківщину та Запоріжжя

Головне за ніч: Байден назвав умову для розмови із Путіним, удар по Харківщині та Запоріжжю фото 3

У Харківській області ввечері 1 грудня пролунали вибухи. Місцеві жителі розповіли про «прильоти» в Чугуївському районі. «Харків'яни повідомляють про звуки за містом», – пишуть ЗМІ.

Згодом стало відомо, що ворог атакував житловий будинок у Клугіно-Башкирівці. За словами прес-секретаря обласного управління ДСНС Євгена Василенка, наразі рятувальникам відомо про одну поранену жінку.

Російські окупанти у ніч на 2 грудня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога спалахнула пожежа. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Горить будівля інфраструктурного об‘єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки», – зазначив посадовець.

Куртєв також розповів, що на місцях вже працюють відповідні служби. 

«Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється», – додав секретар міської ради.

Пентагон шукає на Близькому Сході додаткові системи Nasams для України

Головне за ніч: Байден назвав умову для розмови із Путіним, удар по Харківщині та Запоріжжю фото 4

Пентагон хоче укласти угоди з країнами блоку НАТО та Близького Сходу щодо надання Україні частини їхніх ракетних зенітних комплексів Nasams.

Це дозволить Україні уникнути дворічного очікування нових комплексів із заводу «Raytheon».

«Міністерство оборони намагається здійснити для нас торгівельну операцію, коли ми отримаємо частину (комплексів – «Главком») з країн Близького Сходу, які є нашими друзями, а частину – у наших союзників по НАТО, і спробуємо доставити їх в Україну на початку наступного року», – сказав генеральний директор.

Які перспективи у рашистів захопити Бахмут і Донецьку область

Головне за ніч: Байден назвав умову для розмови із Путіним, удар по Харківщині та Запоріжжю фото 5

Росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки. Таку заяву зробив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live».

«Проте, це – нереально. Вони не зможуть окупувати навіть Бахмут та Авдіївку», – зазначив посадовець.

Арестович пояснив, що ворог планував взяти під контроль ці міста поки ЗСУ звільняли Херсон, але не встиг.

«Ті гори трупів, які росіяни викладали, – це була гонка на швидкість. А про взяття Донецької області – це нереально. РФ не може вирішити питання із захоплення регіону. Вони втратили ініціативу. Росія не може виконати завдання, які ставила перед собою», – додав радник Офісу президента.

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Теги: війна Бахмут Донеччина Олексій Арестович путін Джозеф Байден США Харківщина Запоріжжя зброя

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