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Війна в Україні: сенатори США пропонують визнати «вагнерівців» терористами

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна в Україні: сенатори США пропонують визнати «вагнерівців» терористами
США хочуть притягнути «вагнерівців» до відповідальності
фото ілюстративне

Володимир Путін та його поплічники не зупиняться ні перед чим для досягнення своїх цілей

Група сенаторів США внесла до Конгресу двопартійний законопроект про визнання російської приватної військової компанії (ПВК) групи «Вагнер» іноземною терористичною організацією. Про це йдеться у прес-релізі американських сенаторів Роджера Вікера та Бена Кардіна.

У внесеному в четвер, 1 грудня, проекті закону «Про притягнення до відповідальності російських найманців» (HARM) звучить вимога до державного секретаря Штатів визнати «вагнерівців» і будь-які афілійовані з цим ПВК групи, її наступників – іноземною терористичною організацією (FTO) протягом 90 днів з дня набрання чинності законом.

«Володимир Путін та його поплічники не зупиняться ні перед чим для досягнення своїх цілей, включаючи використання найманців, таких як група «Вагнера», для скоєння звірств від їхнього імені. США повинні називати цю тіньову армію тим, чим вона є: іноземним терористичним угрупованням. Ми повинні притягнути їх до відповідальності разом з усіма, хто їх підтримує», – заявив сенатор Вікер.

Раніше Арестович пояснив, чому мобілізовані окупанти швидко помирають в Україні.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден вважає реальними переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України.

Нагадаємо, Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях.

Також Олаф Шольц розповів, що Європа може повернутися до «мирного порядку» з РФ.

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Теги: Сенат США США ПВК Вагнера війна

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