Готуються до захоплення п'яти міст. Міноборони розкрило подальші плани країни-агресора

Маляр вважає, що Росія зосередить основні зусилля на спробі окупації Лимана, Соледара, Бахмута

Росія планує і надалі продовжувати спроби наступу на сході України. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, Головне управління розвідки Міноборони вважає, що Росія намагатиметься змусити керівництво України до переговорів силовим шляхом.

Зокрема, країна-агресор планує продовжити формування додаткових штурмових підрозділів та зосередить основні зусилля на окупації Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

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При цьому Маляр додала, що на тлі великих втрат керівництво РФ активізує призов у першому кварталі 2023 року, а саме оголосить другу хвилю «часткової мобілізації».

Також, за словами заступника міністра, через скорочення запасів високоточних ракет Росія шукатиме джерела відновлення ракетного озброєння серед «дружніх країн». Також країна-агресор частіше застосовуватиме ударні БПЛА.

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснив дев'ять авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.



