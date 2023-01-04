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Готуються до захоплення п'яти міст. Міноборони розкрило подальші плани країни-агресора

Альона Боженко
glavcom.ua
Готуються до захоплення п'яти міст. Міноборони розкрило подальші плани країни-агресора
Маляр розкрила подальші плани країни-агресора
фото ілюстративне

Маляр вважає, що Росія зосередить основні зусилля на спробі окупації Лимана, Соледара, Бахмута

Росія планує і надалі продовжувати спроби наступу на сході України. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, Головне управління розвідки Міноборони вважає, що Росія намагатиметься змусити керівництво України до переговорів силовим шляхом.

Зокрема, країна-агресор планує продовжити формування додаткових штурмових підрозділів та зосередить основні зусилля на окупації Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

При цьому Маляр додала, що на тлі великих втрат керівництво РФ активізує призов у першому кварталі 2023 року, а саме оголосить другу хвилю «часткової мобілізації».

Також, за словами заступника міністра, через скорочення запасів високоточних ракет Росія шукатиме джерела відновлення ракетного озброєння серед «дружніх країн». Також країна-агресор частіше застосовуватиме ударні БПЛА.

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснив дев'ять авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

 

 
 

Теги: росія Міноборони війна озброєння ворог

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