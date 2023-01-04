ЗСУ вдарили по окупаційній комендатурі у Василівці (відео)
Втрати окупантів можуть сягати кількох десятків
Українські захисники на Запоріжжі обстріляли військову комендатуру окупантів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«Ворожа військова комендатура у Василівці – всьо! Окупанти скаржаться, що сьогодні наші захисники на Запорізькому напрямку «просмажили» військову комендатуру у місті Василівка», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кількість «двухсотих» та «трьохсотих» сягає кількох десятків.
Нагадаємо, у новорічну ніч у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста, у якому перебували сотні окупантів.
До слова, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.
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