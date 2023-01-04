Бої будуть «найспекотнішими». Буданов анонсував великий контрнаступ України

Буданов висловив сподівання, що найближчим часом США відправлять для ЗСУ бойові броньовані машини Bradley

У березні бойові дії на лінії фронту будуть «найспекотнішими» – Україна планує серйозний контрнаступ. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.

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«Тоді (ми побачимо більше – «Главком») звільнень територій та завдання остаточної поразки Російської Федерації. Це відбудеться по всій Україні від Криму до Донбасу", – заявив Буданов.

Голова розвідки також подякував американцям та іншим союзникам за всю допомогу і попросив їх продовжувати підтримувати Україну.

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«Я обіцяю, що тепер це не займе багато часу, і кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Разом ми змінимо цей світ», – додав він.

Крім того, Буданов висловив сподівання, що найближчим часом США відправлять для ЗСУ бойові броньовані машини Bradley.

Раніше Арестович розповів про три сценарії нового наступу Росії.

До слова, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.