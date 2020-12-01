Рік за ґратами. Український суд випустив ізраїльського студента, якого підозрювали у вбивстві

Суд постановив, що доводи прокуратури недостатньо переконливі

23-річний ізраїльський студент, який провів близько року в українській в'язниці за звинуваченням у вбивстві, звільнений у понеділок, 30 листопада. Суд у Харкові визнав аргументи прокуратури недостатніми та виніс постанову про звільнення підсудного з-під варти. Про це пишуть «Вести».

Мухаммед Хадж-Іхье, ізраїльський громадянин, житель арабського міста Тайбе, навчався на інженерному факультеті одного з вузів Харкова. 11 грудня 2019 року його затримали за підозрою у замаху на вбивство місцевого жителя.

В обвинувальному висновку сказано, що ізраїльтянин напав на постраждалого після конфлікту у місцевому кафе. Харків'янин, що отримав легке поранення був доставлений у лікарню. Українська поліція оголосила студента Хадж-Іхье у розшук, вважаючи, що він основний підозрюваний, який зник з місця злочину.

Фото з місця подій

Ізраїльтянин категорично відкинув висунуті звинувачення. Судовий розгляд тривав майже рік. За його підсумками звинувачення були зняті, Хадж-Іхье вийшов на свободу.

Мати затриманого українськими силовиками студента записала кілька місяців тому відеозвернення, в якому попросила звільнити сина, якому «зшили справу».

Адвокат обвинуваченого Йосеф Шаабан заявив після оголошення судового вердикту: «Після тривалих складних обговорень вдалося домогтися його звільнення. Прокурору не вдалося привести вагомі докази версії звинувачення. Тому суд зняв звинувачення і звільнив затриманого. Звинувачення були абсолютно безпідставними і я був впевнений у тому, що його звільнять».

Мухаммед Хадж-Іхье з адвокатом Йосефом Шаабаном біля будівлі суду

Раніше повідомлялося, 21 листопада 2019 року на вулиці біля магазину стався напад на 29-річного харків'янина, йому завдали кілька колото-різаних ран гострим предметом. Він був доставлений у хірургічне відділення Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Слідство стверджувало, що нападник і потерпілий раніше не були знайомі. 29 листопада між ними спалахнула сварка на вулиці, у ході якої ізраїльтянин завдав тілесних ушкоджень харків'янину і зник. За статтею «замах на умисне вбивство», яка фігурувала у звинуваченнях, громадянину Ізраїлю загрожувало до 15 років позбавлення волі.