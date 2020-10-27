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    Заарештовано іноземця, підозрюваного у вбивстві кухаря ресторану в Києві

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    Затримання г<span>ромадянина Казахстану, який підозрюється у вбивстві, відбулося на трасі під Києвом</span> - Заарештовано іноземця, підозрюваного у вбивстві кухаря ресторану в Києві
    Затримання громадянина Казахстану, який підозрюється у вбивстві, відбулося на трасі під Києвом
    Фото: Нацполіція

    Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають

    У Києві судом взято під варту 40-річного громадянина Казахстану, який підозрюється в умисному вбивстві працівника ресторану в центрі Києва.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Злочин стався близько 3 години ночі 26 жовтня біля ресторану поблизу площі Перемоги.

    Встановлено, що у ході конфлікту, який виник між двома компаніями, підозрюваний наніс потерпілому 4 ножових поранення в різні частини тіла. Після нанесення тілесних ушкоджень нападник сів в авто та втік за межі міста.

    Потерпілий, який виявився працівником ресторану, помер під час надання йому медичної допомоги.

    Столичні поліцейські протягом чотирьох годин затримали іноземця за підозрою у вбивстві кухаря ресторану.

    Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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    Заарештовано іноземця, підозрюваного у вбивстві кухаря ресторану в Києві
    Заарештовано іноземця, підозрюваного у вбивстві кухаря ресторану в Києві
    Заарештовано іноземця, підозрюваного у вбивстві кухаря ресторану в Києві
    Заарештовано іноземця, підозрюваного у вбивстві кухаря ресторану в Києві

    Як повідомлялося, біля закладу грузинської кухні «Захади, Дарагой» іноземець зарізав кухаря.

    Нагадаємо, 26 жовтня на Київщині поліцейські під час спеціальної операції затримали групу небезпечних зловмисників, які скоїли умисне вбивство у столиці.

    Національна поліція України прокуратура Київ суд кримінал вбивство іноземці ресторан злочин
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