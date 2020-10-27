Заарештовано іноземця, підозрюваного у вбивстві кухаря ресторану в Києві



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Затримання г ромадянина Казахстану, який підозрюється у вбивстві, відбулося на трасі під Києвом Фото: Нацполіція

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають

У Києві судом взято під варту 40-річного громадянина Казахстану, який підозрюється в умисному вбивстві працівника ресторану в центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Злочин стався близько 3 години ночі 26 жовтня біля ресторану поблизу площі Перемоги.

Встановлено, що у ході конфлікту, який виник між двома компаніями, підозрюваний наніс потерпілому 4 ножових поранення в різні частини тіла. Після нанесення тілесних ушкоджень нападник сів в авто та втік за межі міста.

Потерпілий, який виявився працівником ресторану, помер під час надання йому медичної допомоги.

Столичні поліцейські протягом чотирьох годин затримали іноземця за підозрою у вбивстві кухаря ресторану.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Як повідомлялося, біля закладу грузинської кухні «Захади, Дарагой» іноземець зарізав кухаря.

Нагадаємо, 26 жовтня на Київщині поліцейські під час спеціальної операції затримали групу небезпечних зловмисників, які скоїли умисне вбивство у столиці.