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    Особистому лікарю Марадони висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві

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    Дієґо Марадона помер 25 листопада в віці 60 років - Особистому лікарю Марадони висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві
    Дієґо Марадона помер 25 листопада в віці 60 років

    Леопольдо Луці підозрюється в ненавмисному вбивстві, ненаданні допомоги і залишенні хворого без нагляду

    Аргентинська прокуратура висунула особистому лікарю Дієґо Марадони звинувачення у ненавмисному вбивстві легендарного футболіста.

    Про це повідомляє Todo Noticias.

    Леопольдо Луці підозрюється в ненавмисному вбивстві, ненаданні допомоги і залишенні хворого без нагляду. Розслідування почали після свідчень доньок Марадони, які засумнівалися в діях і кваліфікації Луці.

    В рамках розслідування поліція провела обшуки в будинку і робочому кабінеті лікаря, були вилучені мобільні телефони, комп'ютери та медична документація, в тому числі історія хвороби Марадони.

    Раніше повідомлялося, що в Аргентині почалося розслідування обставин смерті колишнього футболіста збірної країни Дієґо Марадони.

    В четвер, 26 листопада, адвокат Марадони Матіас Морлі звинуватив у злочинній недбалості лікарів швидкої допомоги. За його словами, медики їхали до гравця 30 хвилин.

    Марадона помер 25 листопада в віці 60 років. За попередніми даними розтину, причиною його смерті стала гостра серцева недостатність.

    Як футболіст Марадона відомий своїми виступами за «Барселону», «Наполі» і «Ньюеллз Олд Бойз». У складі збірної Аргентини він став чемпіоном світу в 1986 році. Вважається одним з найкращих гравців в історії футболу.

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    Теги: прокуратура лікар вбивство розслідування поліція Аргентина Дієґо Марадона
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