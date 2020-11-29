Особистому лікарю Марадони висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві

Дієґо Марадона помер 25 листопада в віці 60 років

Леопольдо Луці підозрюється в ненавмисному вбивстві, ненаданні допомоги і залишенні хворого без нагляду

Аргентинська прокуратура висунула особистому лікарю Дієґо Марадони звинувачення у ненавмисному вбивстві легендарного футболіста.

Про це повідомляє Todo Noticias.

Леопольдо Луці підозрюється в ненавмисному вбивстві, ненаданні допомоги і залишенні хворого без нагляду. Розслідування почали після свідчень доньок Марадони, які засумнівалися в діях і кваліфікації Луці.

В рамках розслідування поліція провела обшуки в будинку і робочому кабінеті лікаря, були вилучені мобільні телефони, комп'ютери та медична документація, в тому числі історія хвороби Марадони.

Раніше повідомлялося, що в Аргентині почалося розслідування обставин смерті колишнього футболіста збірної країни Дієґо Марадони.

В четвер, 26 листопада, адвокат Марадони Матіас Морлі звинуватив у злочинній недбалості лікарів швидкої допомоги. За його словами, медики їхали до гравця 30 хвилин.

Марадона помер 25 листопада в віці 60 років. За попередніми даними розтину, причиною його смерті стала гостра серцева недостатність.

Як футболіст Марадона відомий своїми виступами за «Барселону», «Наполі» і «Ньюеллз Олд Бойз». У складі збірної Аргентини він став чемпіоном світу в 1986 році. Вважається одним з найкращих гравців в історії футболу.