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    У світі

    У Швейцарії сталася перестрілка між поліцією та підозрюваним у вбивстві

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    Правоохоронці затримали нападника - У Швейцарії сталася перестрілка між поліцією та підозрюваним у вбивстві
    Правоохоронці затримали нападника

    За попередніми даними, поранення отримали двоє людей.

    У швейцарському місті Біль ввечері 12 листопада відбулася перестрілка між місцевою поліцією та чоловіком, якого підозрюють у вбивстві. 

    Про це повідомляє видання Blick.

    За попередніми даними, поранення отримали двоє людей.

    Зазначається, що вулицю Ваффенгассе закрили для перехожих. Очевидці заявили, що чули щонайменше п’ять пострілів. Люди також розповіли, що бачили двох поранених, які не могли підвестися, тому просто лежали на асфальті. 

    У місцевій поліції підтвердили факт перестрілки, однак інформації про поранених силовики наразі не розкрили. 

    «У ході розслідування у Білі затримали чоловіка. Це призвело до використання службової зброї», – йдеться у повідомленні місцевих правоохоронців.

    Нагадаємо, 2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

    За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані. 

    У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів.

    Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.

    Теги: Швейцарія вбивство розслідування поліція стрілянина
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