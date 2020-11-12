У Швейцарії сталася перестрілка між поліцією та підозрюваним у вбивстві

За попередніми даними, поранення отримали двоє людей.

У швейцарському місті Біль ввечері 12 листопада відбулася перестрілка між місцевою поліцією та чоловіком, якого підозрюють у вбивстві.

Про це повідомляє видання Blick.

За попередніми даними, поранення отримали двоє людей.

Зазначається, що вулицю Ваффенгассе закрили для перехожих. Очевидці заявили, що чули щонайменше п’ять пострілів. Люди також розповіли, що бачили двох поранених, які не могли підвестися, тому просто лежали на асфальті.

#BREAKING - At least two people have been shot and wounded in an incident, which has not yet been classified as a terrorist attack, in #Bienne (#Switzerland) less than an hour ago.



Police fired at least five shots, eyewitnesses said. pic.twitter.com/xxFKxoJoNN — newsblunt (@newsbluntmedia) November 12, 2020

У місцевій поліції підтвердили факт перестрілки, однак інформації про поранених силовики наразі не розкрили.

#Suisse La police a ouvert le feu sur un suspect lié à la découverte d’un corps plutôt dans la journée à Longeau. Lorsque la police à essayer d’interpeller le suspect les agents ont ouvert le feu sur la personne. pic.twitter.com/1fW9Vn2FqD — C O U P S U R E (@COUPSURE) November 12, 2020

«У ході розслідування у Білі затримали чоловіка. Це призвело до використання службової зброї», – йдеться у повідомленні місцевих правоохоронців.

Update : @PoliceBern says; As part of the investigation into the act of violence in #Lengnau, a man was arrested in #Bienne tonight.



During the engagement, the service weapon was used by our forces. #Suisse #Switzerland #SwitzerlandShooting pic.twitter.com/8Uajt6qZ6f — newsblunt (@newsbluntmedia) November 12, 2020

Нагадаємо, 2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані.

У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів.

Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.