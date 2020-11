У Швейцарії сталася перестрілка між поліцією та підозрюваним у вбивстві

У швейцарському місті Біль ввечері 12 листопада відбулася перестрілка між місцевою поліцією та чоловіком, якого підозрюють у вбивстві.

Про це повідомляє видання Blick.

За попередніми даними, поранення отримали двоє людей.

Зазначається, що вулицю Ваффенгассе закрили для перехожих. Очевидці заявили, що чули щонайменше п’ять пострілів. Люди також розповіли, що бачили двох поранених, які не могли підвестися, тому просто лежали на асфальті.

#BREAKING - At least two people have been shot and wounded in an incident, which has not yet been classified as a terrorist attack, in #Bienne (#Switzerland) less than an hour ago.



Police fired at least five shots, eyewitnesses said. pic.twitter.com/xxFKxoJoNN