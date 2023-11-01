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Як українські морпіхи висаджувалися на лівий берег Херсонщини (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як українські морпіхи висаджувалися на лівий берег Херсонщини (відео)
Під час операції окупанти відкрили вогонь по українських військових
фото: скрін із відео

Сили оборони України продовжують утримувати позиції на лівобережжі та намагаються розширити плацдарм

З’явилося відео, як українські морські піхотинці переправляються на лівий берег Дніпра, в Херсонську область. Там вони намагаються розширити свій плацдарм. Відповідне відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.

На відео видно, як воїни переправляються на лівий берег Дніпра біля села Кринки. На берег вони переправляються невеликими човнами, які перевозять не тільки особовий склад, а й боєприпаси.

Під час операції окупанти відкрили вогонь по українських військових зі стрілецької зброї.

Сили оборони України продовжують утримувати позиції на лівобережжі та намагаються розширити плацдарм.

Нагадаємо, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один – по пункту управління та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів противника.

Теги: морська піхота Херсонщина війна ЗСУ окупанти

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