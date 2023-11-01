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ЗСУ просуваються біля Бахмута, окупанти штурмують в районі Південного – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ просуваються біля Бахмута, окупанти штурмують в районі Південного – Генштаб
На Мелітопольському напрямку продовжується наступальна операція ЗСУ
фото: Генштаб

Російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку

У районі Авдіївки, яку намагаються оточити окупанти, тривають запеклі бої. Українські воїни мають успіхи під Бахмутом. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час телемарафону.

За його словами, ЗСУ продовжуються штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворога втрат і закріплюють на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку. Також росіяни вели штурмові дії у районі Південного Донецької області.

На Мелітопольському напрямку продовжується наступальна операція ЗСУ. Окупанти намагалися атакувати біля Вербового Запорізької області, але безуспішно.

Крім того, окупаційні війська не полишають спроб оточити Авдіївку, використовуючи для цього авіацію. На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили близько 20 атак ворога.

На Шахтарському, Маріїнському та Куп'янському напрямках теж тривають активні бої. У районі Мар'їнки наші підрозділи зупинили 20 атак росіян, а у районі Куп'янська – 10 атак.

У жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один - по пункту управління та два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів противника.

Теги: окупанти авіація озброєння Андрій Ковальов наступ росіяни

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