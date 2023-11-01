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ЗСУ продовжують наступ поблизу Бахмута – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ продовжують наступ поблизу Бахмута – ISW
фото з відкритих джерел

Українські військові контратакують поблизу Авдіївки

Українська армія продовжує наступальні дії на південь від Бахмута та контратакує поблизу Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, Іванівки та Надії, та не проводили жодних наступальних дій у напрямі Лимана.

Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але досягли успіхів.

Генштаб України повідомив, що українські військові продовжували наступальні операції на південь від Бахмута. За даними ISW, вони не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські блогери стверджували, що російські війська відбили українські атаки поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Російські війська контратакували під Бахмутом, але не досягли успіхів. Генштаб повідомив, що армія РФ безуспішно атакувала поблизу Кліщіївки, Андріївки та Сєверного.

Українські сили контратакували поблизу Авдіївки, але без значних досягнень.

31 жовтня російські війська продовжили наземні атаки на захід та південний захід від Донецька та підтвердили просування. Відеозапис з геолокацією, опублікований 30 жовтня, показує, що російські війська трохи просунулися на південь від Новомихайлівки.

31 жовтня Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

ЗСУ не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Російські війська 31 жовтня продовжили обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

За повідомленнями Генштабу, українські військові відбили російські атаки поблизу Пречистівки, Золотої Ниви та Старомайорська.

Генштаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямі.

Росіяни 31 жовтня контратакували у західній частині Запорізької області, але не досягли жодних підтверджених успіхів. За словами Генштабу України, російські вояки безуспішно намагалися поновити втрачені позиції поблизу Роботиного.

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Теги: військові Генштаб армія

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