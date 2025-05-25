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Які умови миру РФ планує висунути Україні: припущення ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Які умови миру РФ планує висунути Україні: припущення ISW

Кремль намагається змусити Україну та Захід розпочати довгострокові мирні переговори без активного припинення вогню

Росія після завершення обміну полоненими подасть Україні проєкт документа зі своїми умовами миру, проте умови Кремля навряд чи будуть чимось іншим, ніж повна капітуляція України. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Експерти нагадують, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив 23 травня, що Україна очікує, що Росія представить проєкт пропозиції щодо угоди про безумовне припинення вогню після третього та останнього обміну полоненими 25 травня.

Сибіга додав, що Україна вітає участь президента США Дональда Трампа та європейських лідерів у майбутніх мирних переговорах, і що Україна не виключає можливості проведення зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 23 травня, що Росія буде готова представити Україні проєкт документа Росії щодо «довгострокового врегулювання кризи», як тільки обмін полоненими буде завершено.

«Заява Лаврова підкреслює постійні зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб змусити Україну та Захід розпочати довгострокові мирні переговори без активного припинення вогню, на відміну від зусиль США, України та Європи спочатку забезпечити угоду про безумовне припинення вогню до будь-яких довгострокових мирних переговорів. ISW продовжує оцінювати, що Росія залишається відданою вимогам, які є нічим іншим, як повною капітуляцією України, і що Росія продовжуватиме досягати цієї мети доти, доки Путін вірить, що Росія може військово перемогти Україну», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, 23 травня до України повернулися 390 українців, що стало першим етапом реалізації цієї масштабної домовленості. За словами президента України Володимира Зеленського, учорашній обмін був уже шостим цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення.

Серед звільнених з полону українців – як цивільні, так і військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема представники Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

24 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне завершення другого етапу обміну полоненими з Росією, у результаті якого додому повернулися ще 307 українських захисників. Цей обмін є частиною домовленості про формат «1000 на 1000», досягнутої під час переговорів у Туреччині.

Теги: ISW

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