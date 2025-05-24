Другий етап обміну «1000 на 1000»: Зеленський розповів про повернення з полону українців

Зеленський повідомив про другий етап обміну «1000 на 1000»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне завершення другого етапу обміну полоненими з Росією, у результаті якого додому повернулися ще 307 українських захисників. Цей обмін є частиною домовленості про формат «1000 на 1000», досягнутої під час переговорів у Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей», – зазначив Володимир Зеленський. Він також додав, що продовження обміну очікується вже завтра.

фото: Володимир Зеленський

Серед тих, хто повернувся сьогодні, – воїни Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Президент висловив подяку всім, хто залучений до процесу обміну та працює цілодобово. «Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим», – підкреслив глава держави.

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фото: телеграм / Володимир Зеленський

Як відомо, 23 травня, до України повернулися 390 українців, що стало першим етапом реалізації цієї масштабної домовленості. За словами президента України Володимира Зеленського, учорашній обмін був уже шостим цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення.

Серед звільнених з полону українців – як цивільні, так і військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема представники Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Президент Зеленський наголосив, що домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Він підкреслив, що повернення всіх українців із російської неволі є одним із ключових завдань для України.

Нагадаємо, нещодавно у Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловили занепокоєння позицією Росії під час цих переговорів, відзначивши, що саме Москва гальмує процес припинення вогню.