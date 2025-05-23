Перший етап обміну «1000 на 1000»: Україна повернула з полону РФ 390 осіб

Нинішній обмін є шостим у цьому році

Із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

«Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю. Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну», – йдеться у повідомленні президента.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що сьогодні звільнено 270 військових та 120 цивільних громадян.

фото: телеграм / Володимир Зеленський

Зеленський подякував партнерам за посередництво й допомогу. «Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні. Щодня ми боремося за наших людей», – додав він.

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фото: телеграм / Володимир Зеленський

Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між Україною та Росією. «Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною… Вітаю обидві сторони – чи це може призвести до чогось більшого?» – написав він.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну. Згодом стало відомо, українська та російська сторони передали список людей для обміну у форматі «1000 на 1000». Глава нашої країни зазначав, що фахівці з'ясовували деталі щодо кожної людини, яку подали у списках зі сторони країни-агресора.

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.