Орест із «Азовсталі» показав свій будинок у Маріуполі (фото)

27-річний Дмитро Козацький був головою пресслужби полку «Азов». Він разом із побратимами тримав оборону Маріуполя під час повномасштабного вторгнення росіян. Був на «Азовсталі», де знімав відео і робив світлини. Зокрема, фіксував, як виживають військові під постійними обстрілами в укриттях заводу.

Кадри Козацького про поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі облетіли весь світ, а світлина з променем світла, який пробивається через пошкоджений дах, що уособлює силу духу усіх захисників Маріуполя, стала легендарною.