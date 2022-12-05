Орест із «Азовсталі» показав свій будинок у Маріуполі (фото)
На фото з супутника можна побачити винищений обстрілами росіян квартал і єдиний вцілілий будинок
Звільнений з полону боєць полку «Азов» Дмитро Козацький із позивним Орест показав у Twitter світлину зі знищеного окупантами Маріуполя. Уродженець Малина на Житомирщині вступив до лав Нацгвардії (згодом – «Азову») та переїхав до Маріуполя у 2015 році. На опублікованому із супутника фото можна побачити будинок, у якому жив військовий.
«Мій будинок єдиний залишився стояти», – підписав знімок військовий.
Мій будинок єдиний залишився стояти 💪🏼 pic.twitter.com/GURGz5Vfhq— Орест (@Kozatsky_D) December 4, 2022
27-річний Дмитро Козацький був головою пресслужби полку «Азов». Він разом із побратимами тримав оборону Маріуполя під час повномасштабного вторгнення росіян. Був на «Азовсталі», де знімав відео і робив світлини. Зокрема, фіксував, як виживають військові під постійними обстрілами в укриттях заводу.
Кадри Козацького про поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі облетіли весь світ, а світлина з променем світла, який пробивається через пошкоджений дах, що уособлює силу духу усіх захисників Маріуполя, стала легендарною.
Нагадаємо, у вересні Козацького разом із ще 200-ма українцями повернули з російського полону.
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