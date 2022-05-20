Захисник Маріуполя показав пронизливі фото зруйнованої «Азовсталі»

Дмитро Козацький, який кілька місяців перебував на «Азовсталі», показав, у що перетворили комбінат російські військові

Захисник Маріуполя Дмитро Козацький з позивним «Орест», який від початку повномасштабної війни в Україні перебував на захисті Маріуполя та «Азовсталі», опублікував прощальні світлини заводу. На них можна побачити понівечений метал комбінату, який узяв на себе удар окупантів.

На фото – боєць серед могутніх руїн заводу, який був прихистком для українських захисників майже три місяці.

«Ну от і все. Дякую за прихисток, «Азовсталь» – місце моєї смерті й мого життя», – написав військовий.

Також він повідомив у соцмережах, що залишає усі свої фото «Азовсталі», й попросив відправляти їх на журналістські премії та фотоконкурси.

«Доречі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії й фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі», – написав Дмитро Козацький.

Нагадаємо, що 16 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

Усього близько десяти автобусів з українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

Водночас стало відомо, що командування «Азову» залишається на території комбінату.