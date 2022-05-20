  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Захисник Маріуполя показав пронизливі фото зруйнованої «Азовсталі»

    З території &laquo;Азовсталі&raquo; вивезли 53 важкопоранених українських військових - Захисник Маріуполя показав пронизливі фото зруйнованої «Азовсталі»
    З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових
    фото: Instagram Дмитра Козацького

    Дмитро Козацький, який кілька місяців перебував на «Азовсталі», показав, у що перетворили комбінат російські військові

    Захисник Маріуполя Дмитро Козацький з позивним «Орест», який від початку повномасштабної війни в Україні перебував на захисті Маріуполя та «Азовсталі», опублікував прощальні світлини заводу. На них можна побачити понівечений метал комбінату, який узяв на себе удар окупантів.

    На фото – боєць серед могутніх руїн заводу, який був прихистком для українських захисників майже три місяці.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Захисник Маріуполя показав пронизливі фото зруйнованої «Азовсталі»
    Захисник Маріуполя показав пронизливі фото зруйнованої «Азовсталі»
    Захисник Маріуполя показав пронизливі фото зруйнованої «Азовсталі»
    Захисник Маріуполя показав пронизливі фото зруйнованої «Азовсталі»
    Захисник Маріуполя показав пронизливі фото зруйнованої «Азовсталі»
    фото: Instagram Дмитра Козацького

    «Ну от і все. Дякую за прихисток, «Азовсталь» – місце моєї смерті й мого життя», – написав військовий.

    Також він повідомив у соцмережах, що залишає усі свої фото «Азовсталі», й попросив відправляти їх на журналістські премії та фотоконкурси.

    «Доречі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії й фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі», – написав Дмитро Козацький.

    Нагадаємо, що 16 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

    Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

    Усього близько десяти автобусів з українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

    Водночас стало відомо, що командування «Азову» залишається на території комбінату.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Захисник Маріуполя показав пронизливі фото зруйнованої «Азовсталі»