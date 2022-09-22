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Повний список 215 захисників України, звільнених з російського полону

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Повний список 215 захисників України, звільнених з російського полону

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня. Документ оприлюднено на сайті штабу.

«Зусиллями президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими додому повернулися 215 наших оборонців«, – ідеться в повідомленні штабу.

Зазначається, що серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, — Герої України Денис Прокопенко (“Редис”) – командир Окремого загону спеціального призначення “Азов”, Євгеній Бова — командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко — командир роти “Азову”.

Звільнено з полону також Сергія Волинського (“Волину”), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку “Азов” по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною “Азовсталі”, Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з “Азовсталі” облетіли весь світ.

Додому їде також знаменита “Пташка” Катерина Поліщук — парамедик-доброволиця Національної гвардії України, яка своїм співом підтримувала бойовий дух воїнів у підземеллях “Азовсталі”.

Повертається Мар’яна Мамонова, 30-річна військова лікарка, капітан медичної служби, чка перебуває на останніх місяцях вагітності.

Серед звільнених – військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби та ДССТ, а також двоє цивільних.

За даними штабу, 124 захисники, звільнені з полону, належать до офіцерського складу, 89 — до рядового й сержантського складу.

«Цей обмін є найбільшим з 24 лютого. На звільнених захисників та захисниць чекає процес реабілітації, адаптації, відновлення та лікування. Україна робить усе можливе, щоби всі наші воїни якнайшвидше повернулися додому«, - додали у Координаційному штабі.

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, вчора, 21 вересня 2022 року, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу було звільнено бійців «Азова».

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону. 

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».

В соцмережі з'явилося перші кадри після звільнення з полону наших захисників.

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