Повний список 215 захисників України, звільнених з російського полону

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня. Документ оприлюднено на сайті штабу.

«Зусиллями президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими додому повернулися 215 наших оборонців«, – ідеться в повідомленні штабу.

Зазначається, що серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, — Герої України Денис Прокопенко (“Редис”) – командир Окремого загону спеціального призначення “Азов”, Євгеній Бова — командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко — командир роти “Азову”.

Звільнено з полону також Сергія Волинського (“Волину”), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку “Азов” по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною “Азовсталі”, Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з “Азовсталі” облетіли весь світ.

Додому їде також знаменита “Пташка” Катерина Поліщук — парамедик-доброволиця Національної гвардії України, яка своїм співом підтримувала бойовий дух воїнів у підземеллях “Азовсталі”.

Повертається Мар’яна Мамонова, 30-річна військова лікарка, капітан медичної служби, чка перебуває на останніх місяцях вагітності.

Серед звільнених – військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби та ДССТ, а також двоє цивільних.

За даними штабу, 124 захисники, звільнені з полону, належать до офіцерського складу, 89 — до рядового й сержантського складу.

«Цей обмін є найбільшим з 24 лютого. На звільнених захисників та захисниць чекає процес реабілітації, адаптації, відновлення та лікування. Україна робить усе можливе, щоби всі наші воїни якнайшвидше повернулися додому«, - додали у Координаційному штабі.

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Нагадаємо, вчора, 21 вересня 2022 року, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу було звільнено бійців «Азова».

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону.

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».

В соцмережі з'явилося перші кадри після звільнення з полону наших захисників.