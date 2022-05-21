Останній день на «Азовсталі»: документалісти оприлюднили щемне відео захисників Маріуполя

Чотирихвилинний ролик назвали «Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі»

Боєць Орест зняв ролик напередодні свого виходу з ущент розтрощеного заводу

Об’єднання Babylon'13 опублікувало відео, зняте українським бійцем Дмитром Козацьким із позивним «Орест» в останній день на оточеному заводі.

Орест, голова прес служби полку «Азов», перебував на «Азовсталі» з початку оточення Маріуполя – 84 дні.

Кадри він зняв напередодні свого виходу з ущент розтрощеного заводу та передав їх документалістам. Чотирихвилинний ролик назвали «Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі».

Раніше Дмитро Козацький виклав у вільний доступ свої фотографії оборонців Маріуполя із закликом до світових медіа та небайдужих поширювати їх.

Нагадаємо, військове керівництво організовує евакуацію з Маріуполя не лише живих та поранених українських військових, але й тіл загиблих бійців. Про це у відеозверненні повідомив командир полку «Азов» Денис Прокопенко.

«Щодо загиблих героїв процес триває та, надіюсь, найближчим часом рідні і вся Україна зможуть з почестями поховати загиблих воїнів», – розповів Прокопенко.

Раніше захисник Маріуполя показав пронизливі фото зруйнованої «Азовсталі». Дмитро Козацький, який кілька місяців перебував на «Азовсталі», показав, у що перетворили комбінат російські військові.