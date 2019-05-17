«Євробляхери» за рік скоїли дев'ять тисяч ДТП



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Майже в 700 випадках іноземні авто не мало страхового забезпечення Фото: Главком

Найбільшу кількість ДТП за участю іноземних транспортних засобів на території України скоїли водії з польською, литовською та болгарською реєстраціями

За минулий рік в Україні сталося дев’ять тисяч ДТП за участю автомобілів на іноземній реєстрації. Про це заявила начальник департаменту інформаційного забезпечення, аналізу та методології страхування Моторно транспортного страхового бюро України (МТСБУ ) Олена Машаро.

«Найбільшу кількість ДТП за участю іноземних транспортних засобів на території України скоїли водії автомобілів з польською, литовською та болгарською реєстраціями», - йдеться в повідомленні.

Майже в 700 випадках іноземні авто не мало страхового забезпечення, виплати потерпілим, що мали діючі поліси обов'язкового страхування, були здійснені за рахунок коштів централізованого Фонду захисту потерпілих МТСБУ. Загальна сума таких виплат склала понад 20 млн грн. Після виплат за цим фондом Бюро веде роботу зі стягнення сум відшкодування з винуватців ДТП в порядку регресу.

Українські автовласники в 2018 році уклали 7,550 млн договорів міжнародного страхування «Зелена карта» та здійснили понад 3,5 тис. ДТП за межами країни.

Розмір завданих збитків становить близько 10,5 млн євро. Найбільша кількість ДТП за українською «Зеленою картою» сталося в Польщі (28,4%), РФ (21,7%), Німеччині (9,7%).

Нагадаємо, вчора під Радою виникла сутичка між «євробляхерами» та поліцією.

До слова, Верховна Рада перенесла введення штрафів для «євробляхерів» на 24 серпня.

Джерело: Інтерфакс-Україна