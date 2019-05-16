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    Під Радою виникла сутичка між «євробляхерами» та поліцією

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    Під Радою виникла сутичка між «євробляхерами» та поліцією
    Фото: facebook.com/milan.lelich

    Конфлікт виник при спробі власників авто на іноземній реєстрації перекрити вулицю

    «Євробляхери» знову мітингують під Верховною Радою, виникла сутичка з поліцією. Про це написав у Facebook журналіст Мілан Лєліч.

    «Ніби євробляхери намагалися перекрити вулицю і почався замєс з поліцією», - додав журналіст.

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    Власники авто на іноземній реєстрації продовжують дводенний мітинг, який почався 15 травня.

    «Євробляхери» хочуть вибити у влади ще трохи часу для того, щоб встигнути розмитнити за новим законом і не отримати штраф.

    Хоча активісти намагаються максимально мінімізувати транспортний колапс, мешканцям міста слід враховувати певні незручності, пов'язані з мітингом.

    Нагадаємо, що за пільговий період оформили понад 218 тисяч «євроблях». Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.

    Зазначимо, що, за даними Мінфіну, в Україні було близько 640 тисяч «євроблях».

    Водночас організація АвтоЄвроСила заявляє, що в Україні розмитнено лише близько 5% авто з єврономерами, половину з яких було ввезено вже після набуття чинності нових законів.

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