Під Радою виникла сутичка між «євробляхерами» та поліцією
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Розсилка
Конфлікт виник при спробі власників авто на іноземній реєстрації перекрити вулицю
«Євробляхери» знову мітингують під Верховною Радою, виникла сутичка з поліцією. Про це написав у Facebook журналіст Мілан Лєліч.
«Ніби євробляхери намагалися перекрити вулицю і почався замєс з поліцією», - додав журналіст.
Власники авто на іноземній реєстрації продовжують дводенний мітинг, який почався 15 травня.
«Євробляхери» хочуть вибити у влади ще трохи часу для того, щоб встигнути розмитнити за новим законом і не отримати штраф.
Хоча активісти намагаються максимально мінімізувати транспортний колапс, мешканцям міста слід враховувати певні незручності, пов'язані з мітингом.
Нагадаємо, що за пільговий період оформили понад 218 тисяч «євроблях». Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.
Зазначимо, що, за даними Мінфіну, в Україні було близько 640 тисяч «євроблях».
Водночас організація АвтоЄвроСила заявляє, що в Україні розмитнено лише близько 5% авто з єврономерами, половину з яких було ввезено вже після набуття чинності нових законів.