Під Радою виникла сутичка між «євробляхерами» та поліцією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/milan.lelich

Конфлікт виник при спробі власників авто на іноземній реєстрації перекрити вулицю

«Євробляхери» знову мітингують під Верховною Радою, виникла сутичка з поліцією. Про це написав у Facebook журналіст Мілан Лєліч.

«Ніби євробляхери намагалися перекрити вулицю і почався замєс з поліцією», - додав журналіст.

Власники авто на іноземній реєстрації продовжують дводенний мітинг, який почався 15 травня.

«Євробляхери» хочуть вибити у влади ще трохи часу для того, щоб встигнути розмитнити за новим законом і не отримати штраф.

Хоча активісти намагаються максимально мінімізувати транспортний колапс, мешканцям міста слід враховувати певні незручності, пов'язані з мітингом.

Нагадаємо, що за пільговий період оформили понад 218 тисяч «євроблях». Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.

Зазначимо, що, за даними Мінфіну, в Україні було близько 640 тисяч «євроблях».

Водночас організація АвтоЄвроСила заявляє, що в Україні розмитнено лише близько 5% авто з єврономерами, половину з яких було ввезено вже після набуття чинності нових законів.