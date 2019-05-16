Рада перенесла введення штрафів для «євробляхерів» на 24 серпня



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16 травня біля Ради виникла сутичка між поліцією і євробляхерами Фото: Главком

Нардепи продовжили пільговий термін розмитнення «євроблях»

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект № 8371 з поправками, внесеними з голосу, якими передбачається відтермінування введення у дію закону про штрафи для власників «євроблях» на три місяці. Документ після кількох невдалих голосувань підтримали 236 нардепів.

Так, поправки до документу з голосу озвучила депутат від фракції «Блок Петра Порошенко», глава податкового комітету Ніна Южаніна.

«У зв'язку з тим, що сьогодні ми провели позачергове засідання комітету і врахували прохання про відстрочку застосування закону №2612-VIII (про штрафи за нерозмитнення євроблях, - ред.) ще на 90 днів, в пунктах 9.2 та 9.3 розділу 21 прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України і в пункті 1 розділу 2 прикінцевих положеннях закону України 2612 від 23.11.2018 року цифри 180 замінити цифрами 270», - прокоментувала нардеп.

Пізніше безпосередньо перед самим голосуванням за документ Южаніна ще один раз зачитала правки до цього законопроекту.

«Відтермінування вступу у дію закону №2612. Не через 180 днів, а через 270. Таким чином, 24 серпня 2019 року набуде чинності штрафний законопроект, який буде накладати штраф за порушення митного режиму, в якому будуть знаходитись автомобілі на європейській реєстрації»,- заявила парламентар.

Також глава комітету назвала ще кілька правок до проекту.

«Цим технічним законопроектом ми виправляємо три речі. По-перше, це справді прибираємо надану пільгу для імпортних трансформаторів, які виготовляються Запорізьким трансформаторним заводом… Урядовим законопроектом ми справді дали визначення віскі - до 45 градусів міцністю, а віскі виявилися усі більше 50 градусів, і всі звернулись виключити це визначення, бо воно неправильне», - зазначила депутат ВР.

Нагадаємо, що вчора, 15 травня, в урядовий квартал Києва з’їхалися автомобілі на іноземній реєстрації. «Евробляхери» влаштували дводенну акцію протесту біля парламенту. У четвер близько 13:00 біля Верховної Ради стався конфлікт між мітингувальниками євробляхерами і поліцейськими.