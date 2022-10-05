Кабмін змінить ціну на виїзд чоловіків за кордон

Урядовці розглядають зниження депозиту для компаній, що відсилають своїх працівників у відрядження, до 100 тис. грн

Вартість виїзду чоловіків за кордон з допомогою послуги «єВідрядження» збираються знизити удвічі. Замість анонсованої суми застави у 200 тис. грн, Кабмін наразі розглядає більш бюджетну опцію – 100 тис. грн за особу. При цьому терміни запуску нової послуги досі залишаються невідомими.

Появу послуги, що дозволить чоловікам виїздити за кордон у робочих справах, команда «Дія» анонсувала ще в серпні. З технічного боку сервіс «єВідрядження» вже давно готовий до роботи. Однак він досі не був запущений через необхідність доопрацювання пов’язаного з ним законопроекту у Міністерстві економіки.

Як зазначив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, в уряді досі обговорюють кілька критеріїв виїзду за кордон. Які саме критерії викликають сумніви у членів Кабміну, чиновник точно не знає. Однак з надійних джерел у уряді стало відомо, що міністри активно обговорюють суму застави, яку будуть сплачувати українці при виїзді з країни.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що головним ризиком майбутнього опалювального сезону є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.

Відзначимо, що російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ.

В Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон, оскільки окупанти знищили інфраструктуру для цього.