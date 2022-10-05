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Кабмін змінить ціну на виїзд чоловіків за кордон

Юрій Лящук
glavcom.ua
Кабмін змінить ціну на виїзд чоловіків за кордон
Терміни запуску нової послуги досі залишаються невідомими
фото ілюстративне

Урядовці розглядають зниження депозиту для компаній, що відсилають своїх працівників у відрядження, до 100 тис. грн

Вартість виїзду чоловіків за кордон з допомогою послуги «єВідрядження» збираються знизити удвічі. Замість анонсованої суми застави у 200 тис. грн, Кабмін наразі розглядає більш бюджетну опцію – 100 тис. грн за особу. При цьому терміни запуску нової послуги досі залишаються невідомими.

Появу послуги, що дозволить чоловікам виїздити за кордон у робочих справах, команда «Дія» анонсувала ще в серпні. З технічного боку сервіс «єВідрядження» вже давно готовий до роботи. Однак він досі не був запущений через необхідність доопрацювання пов’язаного з ним законопроекту у Міністерстві економіки.

Як зазначив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, в уряді досі обговорюють кілька критеріїв виїзду за кордон. Які саме критерії викликають сумніви у членів Кабміну, чиновник точно не знає. Однак з надійних джерел у уряді стало відомо, що міністри активно обговорюють суму застави, яку будуть сплачувати українці при виїзді з країни.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що головним ризиком майбутнього опалювального сезону є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.

Відзначимо, що російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ.

В Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон, оскільки окупанти знищили інфраструктуру для цього.

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Теги: Кабмін війна

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