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Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2025 року
За вчора зафіксовано 214 бойових зіткнень
фото: 40 оабр ім. Великого князя Вітовта

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 21 боєзіткнення

За минулу добу зафіксовано 214 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши 18 ракет та скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5539 обстрілів, з яких 92 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3822 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Андріївка, Кіндрашівка, Володимирівка, Нова Ніч, Садки Сумської області; Олексіївка Дніпропетровської області; Покровськ Донецької області; Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Плавні Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2025 року фото 1
мапа: Facebook/Генштаб

Відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, здійснив 306 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2025 року фото 2
мапа: Facebook/Генштаб

Українські війська відбили вісім атак ворога в районах Стариці, Вовчанська, Западного та Зеленого.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2025 року фото 3
мапа: Facebook/Генштаб

Минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Западного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2025 року фото 4
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог атакував 32 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2025 року фото 5
мапа: Facebook/Генштаб

Українські воїни минулої доби відбили 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися потіснити наші війська поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2025 року фото 6
мапа: Facebook/Генштаб

Зафіксовано чотири боєзіткнення, агресор намагався просуватись в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2025 року фото 7
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Катеринівка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2025 року фото 8
мапа: Facebook/Генштаб

Українські захисники зупинили 59 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2025 року фото 9
мапа: Facebook/Генштаб

Сили оборони відбили 30 атак противника поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2025 року фото 10
мапа: Facebook/Генштаб

Загарбники здійснили атаку у районі Малинівки

Нагадаємо, триває 1234-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб фронт війна

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