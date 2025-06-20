Український захисник у полоні весь час молився за сина, який служить в ЗСУ (відео)

Воїн у перші секунди звільнення одразу зателефонував синові

Щойно звільнений з полону український захисник одразу зателефонував синові – капітану ЗСУ на фронт. Про це передає «Главком».

«В мене син – військовий, капітан. Воює. Я три роки за нього молився!», – розповідає чоловік.

В мене син — військовий, капітан. Воює. Я три роки за нього молився!



Звільнений з полону український воїн у перші ж хвилин на волі зателефонував сину. pic.twitter.com/VaEBeqXfZw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 20, 2025

Нагадаємо, 20 червня Україна провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

Найстаршому звільненому з полону — 60 років. Багато хто перебував у полоні ще з 2022 року pic.twitter.com/HYq91tBWyY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 20, 2025

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

До слова,

19 червня Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

Як повідомлялося, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.