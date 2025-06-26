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Скільки касетних боєприпасів РФ випустила по Україні з початку війни: дані МВС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Скільки касетних боєприпасів РФ випустила по Україні з початку війни: дані МВС
Після обстрілу Києва 17 червня було виявлено 29 предметів, схожих на касетні боєприпаси
фото з відкритих джерел

Окупанти регулярно наносять по Силах оборони України та цивільних людях ракетно-бомбові удари

Російські терористи з початку повномасштабної війни атакували Україну 5 974 касетними боєприпасами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що окупанти регулярно наносять по Силах оборони України та цивільних людях ракетно-бомбові удари із застосуванням ракетних комплексів «Смерч», «Град», «Ураган», «Точка-У» та авіаційних бомб, споряджених касетними боєприпасами, що містять такі елементи як 9Н210, 9Н235, КОБЕ 3Б-30, Q-16, КЕ 136В3, М42, ШОАБ-0,5 тощо.

Серед численних задокументованих випадків особливою жорстокістю вирізняються вбивство 22 і поранення 31 людини в Чернігові 17 березня 2022 року внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган»; удар по Краматорську 8 квітня 2022 року касетною ракетою «Точка-У» по залізничному вокзалу під час евакуації цивільних людей, внаслідок якого загинули 54, поранені 135 осіб; обстріл Києва 17 червня 2025 року ракетою Х-69, після якого було виявлено 29 предметів, схожих на касетні боєприпаси

Подібні атаки в містах Миколаїв, Харків, Одеса, Суми, Херсон, Чугуїв, Добропілля, Охтирка, Затока, а також на територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей, призвели до численних жертв серед цивільних людей, включаючи дітей, та масштабного знищення об’єктів житлової, медичної, освітньої і критичної інфраструктури.

Нагадаємо, триває 1219-й день повномасштабної війни.

За минулу добу, найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи відбили 11 атак окупантів. Ще три боєзіткнення досі триває. Також противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 214 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

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Теги: боєприпаси війна окупанти ЗСУ

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