Майор Повітряних сил із Львівщини підозрюється у роботі на РФ

Правоохоронці викрили у Повітряних силах «крота», який збирав інформації про українську військову авіацію

На Львівщині затримано майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Окупати завербували його через колишню дружину-ексвійськову, яка працює на агресора у Мелітополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

«Підривну діяльність «крота» координував кадровий співробітник відділу спецоперацій «Альфа» ФСБ Олександр Бєлодєдов. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у разі отримання відповідних геолокацій, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Співробітники СБУ завчасно викрили «крота», задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали.

Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також за держзраду в умовах війни заочну підозру отримала його ексдружина, яка перебуває на тимчасово захопленій південній частині України.

Нагадаємо, раніше в Одесі кіберфахівці Служби безпеки затримали двох агентів Головного розвідувального управління РФ. Зловмисники коригували удари по Силах оборони на півдні України.

Також Служба безпеки затримала коригувальника повітряних атак РФ по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний. Головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону. Щоб виявити координати летовищ, чоловік об’їжджав місцевість на своєму авто та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація.