Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Майор Повітряних сил із Львівщини підозрюється у роботі на РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Майор Повітряних сил із Львівщини підозрюється у роботі на РФ
Зловмисник перебуває під вартою
фото: СБУ

Правоохоронці викрили у Повітряних силах «крота», який збирав інформації про українську військову авіацію

На Львівщині затримано майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Окупати завербували його через колишню дружину-ексвійськову, яка працює на агресора у Мелітополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

«Підривну діяльність «крота» координував кадровий співробітник відділу спецоперацій «Альфа» ФСБ Олександр Бєлодєдов. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у разі отримання відповідних геолокацій, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Співробітники СБУ завчасно викрили «крота», задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали.

Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також за держзраду в умовах війни заочну підозру отримала його ексдружина, яка перебуває на тимчасово захопленій південній частині України.

Нагадаємо, раніше в Одесі кіберфахівці Служби безпеки затримали двох агентів Головного розвідувального управління РФ. Зловмисники коригували удари по Силах оборони на півдні України.

Також Служба безпеки затримала коригувальника повітряних атак РФ по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний. Головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону. Щоб виявити координати летовищ, чоловік об’їжджав місцевість на своєму авто та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація.

Читайте також:

Теги: СБУ Львівщина росія війна російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тужилов брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року
СБУ оголосила підозру полоненому окупанту за розстріл бійця ЗСУ
30 червня, 15:52
Суд дозволив передати в дохід держави все майно митрополита Луганської єпархії УПЦ МП
Благословив російську агресію проти України. Митрополит УПЦ МП отримав 11 років тюрми
30 червня, 13:30
СБУ викрила групу російських агентів, які коригували обстріли Одеси
СБУ викрила групу російських агентів, які коригували обстріли Одеси
30 червня, 10:39
Під керівництвом посадовця розробляються та модернізуються навігаційні системи GPS/Glonass
СБУ оголосила підозру інженеру з України, який розробляє навігацію для російських ракет
25 червня, 14:22
СБУ викрила підлітка, який наводив ракети РФ по Дніпру та Полтавщині
СБУ викрила підлітка, який наводив ракети РФ по Дніпру та Полтавщині
24 червня, 10:14
Василь Малюк для спецоперації «Павутина» задіяв найкращих операторів дронів Центру спецперацій «Альфа»
«Били в баки». Малюк повідомив подробиці легендарної спецоперації «Павутина»
23 червня, 16:08
Співробітники СБУ завчасно викрили оборудку та затримали обох ділків у Києві після передачі всієї суми хабаря
СБУ запобігла зриву поставок РЕБ: затримано ділків, які шантажували іноземного виробника
14 червня, 14:59
Військовий експерт повідомив про нову базу для запусків ракет «Кинджал»
Нові цілі для Малюка. Військовий експерт звертає увагу на об’єкт, який почали використовувати росіяни
4 червня, 14:06
СБУ втретє підірвала Кримський міст
Третя атака на Кримський міст: Плетенчук пояснив унікальність операції
4 червня, 05:27

Кримінал

На Тернопільщині директор і головний лісничий допустили незаконні рубки дерев на 57 млн грн
На Тернопільщині директор і головний лісничий допустили незаконні рубки дерев на 57 млн грн
Майор Повітряних сил із Львівщини підозрюється у роботі на РФ
Майор Повітряних сил із Львівщини підозрюється у роботі на РФ
Ексчиновник Міноборони підозрюється у розкраданні 33 млн грн на закупівлях озброєнь
Ексчиновник Міноборони підозрюється у розкраданні 33 млн грн на закупівлях озброєнь
Незаконно списав з військового обліку брата. Працівник ТЦК з Дніпра отримав підозру
Незаконно списав з військового обліку брата. Працівник ТЦК з Дніпра отримав підозру
На Закарпатті зіштовхнулись Volkswagen та Skoda: семеро травмованих, серед них діти (фото)
На Закарпатті зіштовхнулись Volkswagen та Skoda: семеро травмованих, серед них діти (фото)
Суд відмовився відсторонити Чернишова з посади віцепрем’єра
Суд відмовився відсторонити Чернишова з посади віцепрем’єра

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
73K
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
63K
Призупинення американської допомоги. Єрмак звернувся до українців
31K
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
20K
Соратник Онуфрія, що залишився без громадянства, російською звернувся до прихильників УПЦ МП

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua