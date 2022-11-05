Хакери знову зламали телебачення ворога (відео)

Хакери зламали телебачення на окупованих територіях України і запустили відео з Зеленським

Хакери на телебаченні показали звернення президента України

Українські хакери зламали телебачення на тимчасово окупованих територіях і транслювали відеозвернення президента Володимира Зеленського. Відповідний ролик у Мережі опублікував СтратКом ЗСУ.

На тимчасово окупованих територіях України телебачення на короткий час перестало транслювати пропаганду. Це завдяки роботі українських хакерів.

Зазначається, що хакери запустили архівне відеозвернення президента Володимира Зеленського.

«Ми зробимо все, щоб дати людям електрику і тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя. Надія на зиму для російських терористів не справдиться. Впевнений, ми й це пройдемо», – йдеться у зверненні президента.

«Я дякую усім, хто допомагає Україні. Слава кожному і кожній, хто працює, наближаючи нашу перемогу. Слава усім нашим воїнам, які утримують позиції, як би це не було складно, і поступово звільняють нашу землю. Слава Україні!» – додав Зеленський.

У кінці ролика також з’являється напис на екрані з таким текстом: «Українці, де б ви не були – Крим, Херсон, Донецьк, Луганськ – пам’ятайте, кожен з вас є частиною перемоги!»

Раніше у телеефір в окупованому Криму хакери запустили відеозапис зі зверненням президента України Володимира Зеленського. У ролику він закликав мобілізованих російських військових здаватися в полон або тікати.