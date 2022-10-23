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Хакери злили у мережу документи ядерної програми Ірану

Надія Клочко
glavcom.ua
Хакери злили у мережу документи ядерної програми Ірану
ЗМІ повідомляють, що хакери отримали доступ до документів про ядерну програму Ірану
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, хакери вимагали від уряду Ірану звільнити усіх політв’язнів та затриманих протестувальників

Група хакерів Black Reward оприлюднила низку документів, що стосуються ядерної програми Ірану. Про це повідомляє Iran International.

У п'ятницю група заявила, що зламала систему електронної пошти іранської компанії Nuclear Power Production and Development, погрожуючи, що оприлюднить документи, якщо уряд Ісламської Республіки не звільнить усіх політв’язнів і затриманих протестувальників. Хакери заявили, що загалом отримали доступ до 50 Гб даних.

Оскільки уряд проігнорував вимоги хакерів, вони почали публікувати дані в мережі.

«Опубліковані документи містять контракти іранської компанії з виробництва і розвитку атомної енергії з вітчизняними та зарубіжними партнерами, графіки управління та експлуатації Бушерської АЕС, ідентифікаційні дані та платіжні квитанції інженерів і співробітників компанії, а також паспорти й візи іранських і російських фахівців Бушерської електростанції», – йдеться в повідомленні групи в соціальних мережах.

Раніше цього тижня група також оголосила, що зламала електронну пошту керівників і співробітників Press TV, урядового міжнародного англомовного каналу новин.

Нагадаємо, протести проти влади Ісламської Республіки Іран та її авторитарного курсу не припиняються вже п'ять тижнів. За даними неурядової правозахисної організації «Iran Human Rights», кількість загиблих в Ірані під час протестів сягнула щонайменше 185.

Поштовхом до масових протестів стала смерть 22-річної іранської курдки Джини Махси Аміні в середині вересня. Поліція моралі заарештувала її за те, що вона нібито не дотримувалася обов'язкових правил носіння хустки. Того ж дня її доправили до лікарні у стані коми, а через два дні дівчина померла від внутрішніх травм.

До слова, 22 жовтня у Будапешті, під стінами посольства Ірану, відбулася протестна акція. Українці та іранці спільно виступили проти постачання зброї офіційним Іраном, яку Росія використовує у війні з Україною.

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Теги: Іран протест ядерне паливо хакер

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